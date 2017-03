Luciana Littizzetto giurata a Italia's got Talent

ITALIA'S GOT TALENT 2017, PAGELLE, TOP E FLOP: SPICCA FRANCESCO ARIENZO, NON CONVINCE IL GLADIATORE - La quinta tappa delle audizioni di Italia's Got Talent non ha riservato grosse sorprese. E' stata una serata tutto sommato tranquilla, con alcune esibizioni sicuramente degne di nota. Frank Matano ha assegnato il Golden Buzzer a Francesco Arienzo, capace di intrattenere tutto il teatro con il suo simpaticissimo dialetto napoletano (voto 7,5). Tra i giurati Nina Zilli è apparsa in gran forma: spesso voce fuori dal coro, i suoi interventi sono sempre pungenti e divertenti (voto 7). Anche Luciana Littizzetto ha dato il suo contributo allo show, apportando la sua tipica ironia (voto 7). Resta nell'ombra, invece, il buon Claudio Bisio (voto 5). Tornando ai concorrenti, Pietro è certamente da pollice in su con la sua smisurata passione per la danza (voto 6,5) mentre l'imitatore del Gladiatore e la coppia dei prestigiatori non hanno convinto pienamente (voto 5). Luci e ombre nell'esibizione di Bruno Meggiolaro (voto 5,5) con le sue tarantole: il numero è stato particolare, ma la giuria non ha mostrato grande entusiasmo.

