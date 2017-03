JASMINE THOMPSON/ La cantante ospite da Maria De Filippi (Amici 25 marzo 2017)

Jasmine Thompson, Amici 2017

JASMINE THOMPSON, LA CANTANTE E’ OSPITE NEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI, 25 MARZO 2017) - Il mondo di Amici è da sempre aperto ai giovani, con le loro mode e tendenze. Era dunque soltanto questione di tempo prima che un fenomeno della rete, nello specifico di YouTube, approdasse nel salotto di Maria De Filippi. Il talent show più famoso e prolifico della televisione italiana è giunto alla sua parte più importante, quella dei serali, con sfide avvincenti tra squadre e soprattutto grandi ospiti. In particolare questa sera, sabato 25 marzo sarà presente ad Amici la giovanissima Jasmine Thompson, una vera e propria star di YouTube. Jasmine, il cui nome completo è Jasmine Ying Melania Thompson, ha soltanto 16 anni. E' nata nel 2000 e il prossimo 8 novembre ne compirà 17. Una giovanissima star globale dunque, che si è ritrovata di punto in bianco catapultata nel mondo dello show business. E' nata a Londra e ha un giovane volto angelico. Come capitato a Bieber prima di lei, il grande pubblico l'ha incoronata reginetta del web grazie a delle splendide cover realizzare sul proprio canale YouTube.

JASMINE THOMPSON, LA CANTANTE E’ OSPITE NEL TALENT DI CANALE 5: LE COVER E IL SUO PRIMO SINGOLO (AMICI, 25 MARZO 2017) - Come il secondo nome lascia ben intendere, le sue origini sono in parte cinesi, sul fronte paterno, mentre sua madre è inglese. Cresciuta a Londra, vive ancora lì, dove studia canto, così da poter mettere basi concrete a quella che spera davvero possa diventare una carriera. Oltre al canto però, essendo iscritta in una scuola di teatro, studia anche danza e recitazione. Vorrebbe dunque diventare un'artista completa, aggiungendo alla lista delle proprie capacità anche l'uso di chitarra e pianoforte. Il suo successo è davvero incredibile, al punto da essersi guadagnata un'apaprizione da star oltre i confini nazionali, proprio ad Amici, dove hanno messo piede anche star di Hollywood. Tante le cover apprezzate dal pubblico, con il suo canale che è attivo dal 2011. A 12 anni, nel 2013, ha presentato una cover di La la la di Naughty Boy, per poi pubblicare brani di Taylor Swift, Passenger, David Guetta e tanti altri. Il pubblico giovanissimo di Amici di certo la conoscerà e sarà ben felice di poterla vedere qui da noi. Altri invece, più maturi, potrebbero ritrovarsi ad apprezzare questa ventata d'aria fresca dall'Inghilterra. Jasmine ha già all'attivo un EP, pubblicato nel 2013, dal titolo Under the willow tree, che si è posizionato 17esimo nella US Heat Chart, mentre il 12 giugno 2015 viene pubblicato Adore, il suo primo singolo. Proprio Adore ha ottenuto il disco di platino e la giovane, per festeggiarlo, si è esibita in Italia nella boutique di Silvian Heach. Ha stupito tutti per la propria semplicità, presentandosi con abiti tipici da ragazzina della sua età, ma soprattutto con un velo di trucco quotidiano e senza rossetto. Qualcosa che ha inciso il suo nome nel cuore dei fan nostrani.

