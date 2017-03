L'ALLENATORE NEL PALLONE/ Su Iris il film con Lino Banfi

Il film è in onda su Iris in prima serata

L'ALLENATORE NEL PALLONE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 25 MARZO 2017: IL CAST - L'allenatore nel pallone è il film in onda su Iris oggi, sabato 25 marzo 2017 alle ore 21.00. Serata all’insegna del divertimento allo stato puro grazie alla messa in onda della pellicola di genere commedia. Un vero e proprio cult degli anni Ottanta realizzata nel 1984 per la regia di Sergio Martino, il quale ha anche collaborato per la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast sono presenti tanti volti noti del cinema italiano come Lino Banfi, Camillo Milli, Andrea Roncato, Gigi Sammarchi, Giuliana Calanddra e tanti altri ancora. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L'ALLENATORE NEL PALLONE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 25 MARZO 2017: LA TRAMA - La piccola squadra di calcio della Longombarda sotto la guida del presidente Borlotti (Camillo Milli) ha ottenuto in extremis una storica promozione nel campionato di Serie A. Sono tutti al settimo cielo, con la sola eccezione dello stesso presidente Borlotti, che non ha nessuna intenzione di doversi far carico delle enorme spese che comporta la partecipazione ad un campionato pieno zeppo di campioni come quello italiano. Tra l’altro, lo sponsor di cui si avvale non mette a disposizioni risorse importanti. In ragione di ciò, se la prende con il suo tecnico provvedendo ad un clamoroso esonero che giustifica con un paventato accordo già preso con un’altra squadra. Borlotti, guardandosi in giro, decide di affidare la guida tecnica ad uno degli allenatori che ha fatto meno bene ed ossia il pugliese Oronzo Canà (Lino Banfi). Non appena viene raggiunto da questa notizia, il tecnico è felicissimo e soprattutto è convinto che sia stato scelto per le sue doti ed in particolare per vedere alla Longambarda il suo famoso schema tattico 5-5-5. Dopo le presentazioni di rito, Canà si mette subito all’opera per allestire una squadra competitiva. Tuttavia, il presidente vende i due gioielli della squadra alla Juventus puntando su alcuni giocatori ormai in là con gli anni. Il buon Canà si imbatte in un procuratore sui generis di nome Bergonzoni con il quale parte alla volta del Brasile per portare in Italia qualche giocatore di livello, come Junior e Socrates, ma puntualmente si ritrova vittima dei tentativi di raggiro da parte dello stesso Bergonzoni. Alla fine ritorneranno in patria con al giovane promessa Aristotele che nonostante problemi di nostalgia si dimostrerà essere un grandissimo calciatore trascinando la Longabarda ad una incredibile salvezza.

