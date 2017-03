L'ULTIMO LUPO/ Su Rai 3 il film con Shaofeng Feng e Shawn Dou

Il film è in onda su Rai 3 in prima serata

L'ULTIMO LUPO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 25 MARZO 2017: IL CAST - L'ultimo lupo è il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 25 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere avventura dal titolo originale Wolf Totem, frutto di una coproduzione franco - cinese realizzata nell’anno 2015 grazie alla collaborazione di diverse case cinematografiche. La regia è stata curata da Jean Jacques Annaud e nel cast sono presenti Shaofeng Feng, Shawn Dou, Basen Zhabou e Yin Zhusheng. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

L'ULTIMO LUPO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 25 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato in Cina nel 1967, nel pieno di quella che è passata alla storia come la Grande rivoluzione culturale. Ad un giovane studente di Pechino di nome Chen Zhen (Shaofeng Feng) viene chiesto di recarsi nella parte più interna della Mongolia per insegnare a scrivere e a leggere ad una tribù che vive in quelle zone, per lo più pastori. Appena arrivato, Chen rimane colpito dal modo di vivere di quelle persone e si rende conto che chi ha bisogno di apprendere è proprio lui stesso. Infatti, ad affascinarlo e a colpirlo piacevolmente non è solo la comunità e il loro stile di vita, ma soprattutto la libertà che si respira in quella parte di mondo. Inoltre, si rende conto che per i pastori di quella tribù nomade il lupo è un animale molto prezioso che quasi venerano e con il quale hanno un legame ben consolidato. Tutto ciò affascina moltissimo Chen anche perché man mano che trascorre del tempo lì si rende conto di quanto sia speciale il legame tra il lupo e i pastori. Inizia allora ad esaminare attentamente tutte le mosse del lupo e lo scopre fortemente astuto e molto potente, in grado di proteggere l’intera tribù da qualsiasi attacco esterno sia umano che animale. Un giorno sul tragitto di Chen capiterà proprio un cucciolo di lupo che è in fin di vita, ma che l’insegnante decide di prendere con se per addomesticarlo e per salvarlo. Inevitabilmente il lupo si affeziona all’uomo che gli ha salvato la vita, tra Chen e il lupo infatti vi è un legame molto forte che però verrà messo in grave pericolo in seguito alla decisione del governo cinese di eliminare tutti i cuccioli di lupo in maniera tale da avviare una lenta ma efficace estinzione del lupo in quelle zone.

