LA CADUTA DELLE AQUILE/ Su Rai Movie il film diretto da John Guillermin

Il film è in onda su Rai Movie in prima serata

LA CADUTA DELLE AQUILE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 25 MARZO 2017: IL CAST - La caduta delle aquile è il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 25 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere guerra dal titolo originale The Blue Max, prodotta negli Stati Uniti d'America nel 1966 dalla Twentieth Century Fox con la regia di John Guillermin. Nel cast sono presenti tra gli altri George Peppard, James Mason, Ursula Andress, Jeremy Kemp, Anton Diffring e Karl Michael Vogler. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA CADUTA DELLE AQUILE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 25 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato durante la prima guerra mondiale e narra la storia di un sergente dell’esercito tedesco di nome Bruno Stachel (George Peppard): dopo una serie di tentativi, finalmente riesce ad entrare a far parte dell'aviazioni militare acquisendo il grado di ufficiale. Tuttavia, quando entra nella squadra con a capo il colonnello Otto Heidemann si rende conto di quanto sia difficile ambientarsi con gli altri camerati, che sono tutti di estrazione sociale molto nobile. Questi iniziano a schernirlo, voltandogli presto le spalle. Una già difficile situazione precipita maggiormente quando Bruno abbatte un aereo britannico, male interpretando la reazione del mitragliere. Per lui le cose si fanno serie, anche perché si apre un’inchiesta: la testimonianza del nipote del generale Klugermann, tuttavia, lo scagiona. Questo però non fa altro che aumentare l’autostima e la popolarità di Bruno, che è molto ambizioso e desidera ottenere quanti più riconoscimenti possibile. Questo suo desiderio lo porta a commettere una serie di errori, che conducono alla morte di altri giovani piloti. Il comandante Otto Heidemann, stanco di un simile atteggiamento, chiede invano il trasferimento di Bruno...

