LO STREGO/ Braga la pensa come Morgan? (Amici 16, serale 25 marzo 2017)

Amici 2017

LO STREGO (NICOLAS BURIONI), L’ALLIEVO DELLA SQUADRA BIANCA: BRAGA D’ACCORDO CON MORGAN (AMICI, SERALE 25 MARZO) - Questa sera, sabato 25 marzo va in onda la prima puntata della fase serale del talent Amici 16 come consuetudine condotto da Maria De Filippi. Tra i concorrenti di questa edizione che sono riusciti nell’impresa di convincere i due direttori artistici e i professori delle proprie qualità c’è anche il cantante Nicolas Burioni meglio conosciuto con il nome d’arte di Lo Strego. In una recente intervista rilasciata a Radio105, Alex Braga ha voluto dar ragione a Morgan riguardo il giudizio non lusinghiero espresso nei riguardi de Lo Strego: “Morgan ha detto allo Strego cose che io vado dicendogli da circa tre mesi e quindi mi trovo d’accordo con il buon dottor Castoldi. Lo Strego dovrebbe far uscire un po’ più se stesso, ha un po’ paura di scontrarsi con se stesso pur essendo uno dei grandissimi nostri allievi, io e lui come sapete abbiamo avuto degli scontri”. Insomma, le qualità ci sono ma occorre lasciarle uscire fuori.

LO STREGO (NICOLAS BURIONI), L’ALLIEVO DELLA SQUADRA BIANCA: IL PERCORSO (AMICI, SERALE 25 MARZO) - Per Nicolas Burioni in arte Lo Strego l’avventura ad Amici 2017 è stata caratterizzata da momenti di enorme felicità come il superamento del casting e l’accesso nella fase serale, ed altri più difficili da gestire soprattutto sotto il profilo psicologico. Questo gli ha permesso di crescere caratterialmente oltre che tecnicamente tant’è che ha saputo allargare l’orizzonte del proprio repertorio musicale. La prima apparizione nella fase pomeridiana per Lo Strego è avvenuta il 26 novembre con tanto di vittoria nella sfida Vodafone contro Federica. A proposito di momenti difficili, il 12 dicembre era stato messo in sfida salvo poi non farsene più nulla giacché al suo posto vi è stato mandato Alessio per problemi di natura disciplinare. L’arrivo del 2017 ha segnato una maturazione artistica di Lo Strego che ha avuto il merito di essere il primo ad avere accesso alla fase serale avendo battuto il 4 marzo Serena, Rosario e Mike e soprattutto conquistando il giudizio del giudice esterno Brando. Per lui si sono aperte le porte della squadra Bianca.

