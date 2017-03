LUCA E PAOLO / Per uno di loro ci sarà un futuro nella politica? (Amici 16, serale 25 marzo)

Amici 2017

LUCA E PAOLO, LA COPPIA COMICA OSPITE SU CANALE 5: BIZZARRI IN POLITICA? (AMICI, SERALE 25 MARZO) – Tra poche ore ha inizio sulle frequenze di Canale 5 la fase serale del talent Amici condotto da Maria De Filippi. Come tradizione vuote, in questa fase del programma ci sono tantissimi ospiti illustri per rendere lo spettacolo ancora più ammaliante agli occhi dei telespettatori. In questa prima serata ci saranno, tra gli altri, la coppia comica composta da Paolo Kessisoglou e Luca Bizzarri meglio conosciuti con il nome d’arte di Luca e Paolo. In attesa di gustarci il loro intervento comico vi segnaliamo come nelle ultime settimane si sta facendo largo l’ipotesi di una possibile candidatura alle elezioni amministrative per la sua Genova. In effetti il comico ha più volte parlato del momento della sua città con post pubblicati sui social: “Genova è una città morente perché semplicemente non ci abita più nessuno. E non ci abita più nessuno perché è una città isolata dal resto del Paese. Il compito di un sindaco che volesse tentare di ridare vita alla città sarebbe quello di rompere questo isolamento”.

LUCA E PAOLO, LA COPPIA COMICA OSPITE SU CANALE 5: CARRIERA (AMICI, SERALE 25 MARZO) – Il duo comico composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglou è ormai noto al pubblico italiano dall’anno 1997 ed ossia allorché presero parte al programma comico di casa Mediaset Ciro –Il figlio di Target a cui fece seguito nell’anno 1999 Ciro. Il 1999 è stato anche l’anno in cui Luca e Paolo hanno avuto la prima esperienza nel mondo del cinema prendendo parte alle riprese del film E allora mambo! diretto da Lucio Pellegrini e nel quale erano presenti altri astri nascenti del mondo dello spettacolo italiano come Luciana Littizzetto ed Enrico Bertolino. Nel corso degli anni la fama del duo è cresciuta sensibilmente tant’è che hanno recitato in diverse altri film di successo come Immaturi, Colpi di fortuna e Un fidanzato per mia moglie. In tv hanno ottenuto un enorme successo con la sit-com Camera Cafè trasmessa dal 2003 al 2013 senza dimenticare le conduzioni nei programmi Colorado, Striscia la notizia e Le Iene. Lo scorso mese di febbraio sono stati tra gli ospiti del Festival di Sanremo.

