MADAGASCAR 3, RICERCATI IN EUROPA/ Su Italia 1 il film d'animazione di Eric Darnell

Il film d'animazione è in onda su Italia 1 in prima serata

MADAGASCAR 3 - RICERCATI IN EUROPA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 MARZO 2017: IL CAST - Madagascar 3 - Ricercati in Europa è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 25 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere animazione dal titolo originale Madagascar 3 - Europe’s Most Wanted, realizzata nell'anno 2012 dalla DreamWorks Animation e distribuita nelle principali sale cinematografiche dalla Paramount Pictures in collaborazione con la United International Pictures. La regia è stata diretta da tre ottimi registi Eric Darnell, Conrad Vernon e Tom McGrant. Ma ecco la trama del film d'animazione nel dettaglio.

MADAGASCAR 3 - RICERCATI IN EUROPA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 MARZO 2017: LA TRAMA - La film narra la storia di un leone di nome Alex che si accinge a festeggiare il proprio compleanno nella riserva situata in Kenya. I suoi amici regalandogli un plastico di sabbia della splendida città di New York gli fanno tornare in mente i magnifici momenti vissuti nello zoo di Central Park. Tutto ciò convince Alex e i suoi amici Marty, Melman e Gloria a raggiungere via mare i pinguini che si sono trasferiti a Monte Carlo. Finalmente dopo la lunga traversata dell'oceano riescono ad arrivare a Monte Carlo e a intrufolarsi nel casinò, dove si accorgono che le due scimmie Mason e Phil e i pinguini si sono travestite da umani per non farsi scoprire. Tuttavia, Gloria distrugge il soffitto in vetro del casinò seminando il panico tra i presenti. Devono quindi necessariamente scappare, ad aiutarli è un gruppo di scimpanzé tuttavia tutta l'Europa si mette a cercarlo. Ad occuparsi delle indagini è una terribile donna francese di nome Chantal DuBois, che ha il solo obiettivo di aggiungere ai suoi innumerevoli trofei altre teste di animali. Inizia quindi la loro avventurosa fuga con Alex e i suoi compagni che alla fine per sfuggire alla polizia salgono nel treno di un circo diretto a Roma. Tra gli animali vi è anche una femmina di giaguro chiamata Gia di cui Alex si innamora perdutamente. Man mano che trascorrono del tempo con gli altri animali del circo scoprono, Alex scopre che sono previste varie tappe del circo tra cui Londra, ma soprattutto l’America. Questo da ad Alex e agli altri compagni la giusta grinta e determinazione per affrontare i vari spettacoli e finalmente poter ritornare nell’amato zoo di Central Park.

