MARTIN CASTROGIOVANNI E SARA DI VAIRA/ Saliranno dopo il terzo posto? (Ballando con le stelle 2017, 25 marzo)

Ballando con le stelle 2017

MARTIN CASTROGIOVANNI E SARA DI VAIRA, LA COPPIA IN GARA: IL SUO IMPEGNO SOCIALE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) - Nella prima serata di Rai 1 va in onda una nuova ed avvincente puntata della trasmissione Ballando con le stelle 2017 condotta da Milly Carlucci. Tra i concorrenti vip ancora in lizza per la vittoria finale c’è anche l’ex pilastro della nazionale italiana Martin Castrogiovanni. L’ex campione è in gara al fianco della ballerina professionista italiana Sara Di Vaira. Una coppia che sembra essere ben affiatata, grazie alla travolgente simpatia di Castrogiovanni che non perde occasione per dimostrare una personalità molto social. Tra l’altro, nel corso della puntata trasmessa sabato 18 marzo, Sandro Mayer nel commentare la prima manche dell’ex rugbista ha voluto sottolineare un altro suo grande pregio, ed ossia il voler essere a sostegno di quanti necessitano di aiuto. In effetti Castrogiovanni conferma il suo impegno sociale rimarcando come sia più semplice per le persone famose fare del bene a chi si trova in difficoltà.

MARTIN CASTROGIOVANNI E SARA DI VAIRA, LA COPPIA IN GARA: UN BUON TERZO POSTO FINALE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) - Nella puntata trasmessa sabato 18 marzo, Martin Castrogiovanni si è dovuto esibire da solo nella prima manche che prevedeva il dover riconoscere dalla base musicale la tipologia di ballo e quindi interpretarla. L’ex rugbista si è dimostrato subito in palla, in quanto ha riconosciuto il Boogie ed ha anche presentato una buona esibizione tant’è che la Smith, presidente di Giuria, si è detta soddisfatta di quanto visto e lo ha premiato con un bel 6. Nella seconda manche, fruendo del prezioso supporto della ballerina professionista Sara di Vaira, ha presentato una samba con tanto di costume. Una esibizione che è decisamente piaciuta a pubblico e giuria in quanto ricca di quello show che si è dimostrato essere ingrediente imprescindibile per fare bene nel programma. I voti sono stati abbastanza alti con la sola eccezione di Carolyn Smith la quale trovando delle imprecisioni ha dato un 5. Zazzaroni e Fabio Canino hanno invece valutato il tutto con un 7, Mariotto con un 6 mentre Selvaggia Lucarelli con un 6. Il totale, conteggiando il 6 della prima prova, il punteggio finale è stato di 39 che ha permesso di chiudere la puntata al terzo posto al pari di Martina Stella e Simone Montedoro.

