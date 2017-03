MARTINA STELLA E SAMUEL PERON/ L'attrice una vera rivelazione (Ballando con le stelle 2017, 25 marzo)

Ballando con le stelle 2017

MARTINA STELLA E SAMUEL PERON, COSA ASPETTARCI STASERA? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 25 MARZO) - Martina Stella ha scoperto la passione per il ballo proprio grazie allo show di Milly Carlucci Ballando con le stelle: quando ha iniziato le riprese del programma era goffa e impacciata, ma oggi sembra davvero una ballerina con anni di esperienza. La madre era una ballerina professionista e la critica spesso dicendole che è un tronco ma la Stella non si perde d'animo e migliora, puntata dopo puntata. Martina è bellissima, sexy, disinvolta, a suo agio nella danza: davvero la rivelazione di questo programma, una dote che il suo pubblico non conosceva. C'è attesa per la nuova performance di Martina Stella e Samuel Peron: i dolori al braccio e alla costola rotta stanno lentamente scomparendo e Martina sta riacquistando tutte le energie. Siamo sicuri che quella di sabato prossima sarà un'esibizione spettacolare. Se volete vederla l'appuntamento è su Rai 1, sabato 25 marzo, a partire dalle 21.30.

MARTINA STELLA E SAMUEL PERON, COSA È SUCCESSO UNA SETTIMANA FA? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 25 MARZO) - Martina Stella e Samuel Peron belli, bravi, affiatati e coordinari: sono tre le migliori coppie concorrente a Ballando con le stelle 2017. Altra performance superba dell'attrice toscana e del suo maestro Samuel Peron sette giorni fa: Martina è infortunata, ha una costola rotta ma non si lamenta e non perde lo smalto: nonostante debba indossare un tutore e limitare al minimo i movimenti, la coreografia è eseguita alla perfezione. Per loro arrivano i complimenti di tutta la giuria. Martina Stella e Samuel Peron hanno ballato un charlestone sulle sensuali note di Careless Whisper di George Micheal: nonostante l'infortunio che l'ha costretta a tenere il braccio e la spalla fermi con un tutore per la costola rotta, Martina è stata bravissima, umile e incantevole. Per Fabio Canino la loro performance è stata un mix tra La la land - film vincitore del premio Oscar con Emma Stone e Ryan Goslin - e il musical cabaret: Canino, senza parole, per l'equilibrio mantenuto a dispetto del tutore. Carolyn Smith, unico giudice tecnico di questa edizione di Ballando con le stelle, ha apprezzato l'eleganza e la grazia di Martina Stella elogiando le gambe sinuose: per Carolyn, Martina Stella e Samuel Peron sono di un'altra categoria e lo dimostrano anche se lei è bloccata parzialmente dall'infortunio al braccio. Carolyn le fa i complimenti e le assicura che avrà un futuro e una carriera anche dopo Ballando. Perfino Selvaggia è in adorazione: la Lucarelli scherza dicendo che la Stella farà fuoco e fiamme dopo che toglierà il tutore e dice che è a pari livello con Xenia, l'altro talento di questa edizione. Anche per Guillermo Mariotto Martina è una bella sorpresa positiva, la sua interpretazione è fantastica, l'attrice toscana mette attenzione ai movimenti del viso oltre a quelli di piedi e mani: lo stilista la definisce sexy e la paragona alle altre attrici che non interpretano le canzone e il copione anche con i gesti. La criminologa Roberta Bruzzone ritiene che Martina sia concentrata sulla performance e che il lavoro estenuante in sala prove si veda nella diretta: la Stella, dice Roberta, è una perfezionista. I voti sono molto alti: per Ivan è un 8, Fabio assegna un 9, Carolyn dà un altro 8, come del resto Selvaggia mentre Guillermo tira fuori la paletta del 10. Martina Stella e Samuel Peron passano il turno e si candidano alla finale di questa edizione di Ballando con le stelle.

