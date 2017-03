MASSIMO LOPEZ RICOVERATO/ Infarto per l'attore: malore sul palco e intervento d'urgenza (Ultime notizie oggi)

Massimo Lopez e Tullio Solenghi (Foto LaPresse)

MASSIMO LOPEZ RICOVERATO IN SEGUITO AD UN INFARTO: OPERATO D'URGENZA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 25 MARZO 2017) - E' stato colpito da infarto Massimo Lopez: l'attore 65enne, come riportato da Gossip.fanpage.it, ha accusato il malore mentre stava recitando in uno spettacolo a Trani. Dopo essersi sentito male sul palco Massimo Lopez è stato trasportato all'ospedale Bonomo di Andria, dove ha subito un'operazione di angioplastica. Secondo le prime informazioni sulle sue condizioni di salute sembra che l'attore non sia in pericolo di vita: al momento è tenuto sotto osservazione dai medici. Massimo Lopez stava recitando al Teatro Impero nella rassegna ‘Jazz & dintorni': proprio mentre era impegnato nei suoi sketch avrebbe sentito un forte dolore al petto, sarebbe uscito di scena per pochi minuti e sarebbe rientrato per continuare lo spettacolo. Poi però lo stesso Massimo Lopez avrebbe annunciato al pubblico di no sentirsi bene e di non poter continuare a recitare. Sono stati quindi chiamati i soccorsi e l'attore è stato trasportato in ambulanza all'ospedale. Qui i medici hanno deciso che doveva essere eseguito un'intervento d'urgenza.

MASSIMO LOPEZ RICOVERATO IN SEGUITO AD UN INFATO: LA CARRIERA CON IL TRIO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 25 MARZO 2017) - Massimo Lopez è famoso per aver fatto parte del Trio con Anna Marchesini e Tullio Solenghi. L'attore è nato ad Ascoli Piceno l'11 gennaio 1952 quindi ha da poco compiuto 65 anni. Nella sua carriera Lopez ha lavorato non solo come attore ma anche come doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo. Con Anna Marchesini e Tullio Solenghi ha formato il famoso Trio dal 1982 al 1994, con il quale ha partecipato a numerose trasmissioni tv tra cui Tastomatto (1985), Domenica in (1986) e Fantastico 7 (1987). Massimo Lopez è stato ospite fisso, sempre con il Trio, in tre edizioni del Festival di Sanremo: nel 1986, nel 1987 e nel 1989. Poi il massimo successo in tv per il Trio arrivò nel 1990 con la parodia de I promessi sposi. Dopo lo scioglimento del Trio Massimo Lopez ha proseguito la sua carriera artistica da solo. Ha condotto vari programmi televisivi Rai e Mediaset. Lo scorso anno ha partecipato alla trasmissione Tale e Quale Show, dove ha potuto mostrare ancora una volta le sue doti di imitatore. Nel corso del programma è tornato in coppia a Tullio Solenghi con il quale ha voluto ricordare la collega Anna Marchesini, scomparsa il 30 luglio 2016 dopo una lunga battaglia contro l'artrite reumatoide.

© Riproduzione Riservata.