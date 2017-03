MICHELE PERNIOLA/ Il cantante cosa esibirà sul palco del talent? (Amici 16, 25 marzo 2017)

Amici 2017

MICHELE PERNIOLA, IL CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI, 25 MARZO 2017) - Michele Perniola ad Amici: al serale del talent show di Maria De Filippi arriva il giovane cantante e attore della Squadra Blu. Conto alla rovescia per la messa in onda della prima puntata del programma condotto da Maria De Filippi, giunto ormai alla sua sedicesima edizione consecutiva. Nuovi i giudici che saranno Ermal Meta, Daniele Liotti, Ambra Angiolini e Eleonora Abbagnato mentre i due coach restano Morgan dei Bluvertigo e la cantante Elisa. Michele Perniola, già idolo delle teenagers, da parte della squadra di Elisa ma è molto apprezzato anche da Morgan ed è tra i preferiti della stessa Maria De Filippi che scommette che arriverà in finale. Ci riuscirà? Amici il serale andrà in onda questa sera, sabato sera, 25 marzo, a partire dalle 21.30 su Canale 5. Non perdetevelo. Intanto scopriamo chi è Michele Perniola e cosa vuole fare da grande.

MICHELE PERNIOLA, IL CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: IL SUO PERCORSO ARTISTICO (AMICI, 25 MARZO 2017) - Michele è nato a Palagiano, in Puglia il 6 settembre 1998: è un cantante ed un attore italiano. Sette anni fa vinse Ti lascio una canzone, programma televisivo condotto da Antonella Clerici e da allora ha iniziato a esibirsi in Italia facendosi notare dal grande pubblico e dagli addetti ai lavori. Nel 2013 ha anche partecipato all'Eurovision Song Contest, nella sezione giovani, poi l'anno successivo si è unito al cast di Braccialetti Rossi, serie tv della Rai dedicata ai bambini malati di tumore: Michele era il teppista che mandava in coma Rocco. Nel 2015 altro Eurovision Song Contest, stavolta in duetto Anita Simoncini e nello stesso anno Michele Perniola partecipò a New Wave in Sochi, festival musicale in Russia dove rappresentò l'Italia arrivando quarto. Da gennaio di quest'anno Michele è entrato nell'accademia degli Amici di Maria il serale dove rappresenterà la quota cantanti della Squadra Blu. Insomma, Michele già da piccolissimo aveva le idee chiare su quello che voleva fare: ha iniziato a studiare intorno a dieci anni e oggi è già un professionista, pronto a entrare nel mercato discografico e in quello della recitazione vera.

MICHELE PERNIOLA, IL CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: LA STIMA DELLA COACH ELISA (AMICI, 25 MARZO 2017) - Michele Perniola fa parte della squadra Blu, il suo coach è la cantante Elisa. Proprio con l'interprete di Rainbow Michele ha studiato tutto l'anno ed è con lei che arriva al serale di Canale 5 grazie all'esibizione sulle note di I got You di James Brown. Per Elisa, Michele è grandioso, emoziona, incanta, ha una voce magica. D'accordo anche Morgan, coach dell'altra squadra che fino all'ultimo momento ha provato a portarlo dalla sua parte: l'ex frontman dei Bluvertigo ha detto che Perniola è candidato a vincere il programma, lo stima tantissimo, è un'artista completo per voce, interpretazione, ritmo e senso della musica. Sul suo account Facebook Michele sta facendo il conto alla rovescia, invitando i fan a votare in massa per lui e consentendogli di superare la prima prova: il televoto sarà infatti decisivo affinché il giovane talento possa arrivare alla finale di Amici.

