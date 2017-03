MIKE BIRD / Le critiche verso Michele Perniola (Amici 16, serale 25 marzo)

Amici 2017

MIKE BIRD (MICHELE MERLO), L’ALLIEVO DELLA SQUADRA BIANCA: CRITICO VERSO MICHELE PERNIOLA (AMICI, SERALE 25 MARZO) – Inizia questa sera su Canale 5 l’appuntamento con la fase serale del famoso talent Amici condotto come di consuetudine da Maria De Filippi. Tra i concorrenti che sono riusciti ad avervi accesso c’è il giovane cantante Mike Bird nome d’arte di Michele Merlo. In attesa di vederlo all’opera in questa prima puntata serale di Amici 16 vi segnaliamo come negli ultimi giorni l’allievo entrato nella squadra dei Bianchi si sia reso protagonista di una piccola polemica ripresa da alcuni portali web. Nello specifico, una volta entrato all’interno della casetta dei bianchi ha manifestato il proprio disappunto per l’accesso nel serale di Michele Perniola: “Nell’altra squadra doveva entrare Giada al posto di Michele.. al 100%! Lui è piaciuto perché ha quei due pezzi forti che fa bene.. ma fagli far qualunque altra cosa… e si è visto il risultato! Non ho assolutamente alcuno screzio con Michele.. ma se gli dai da cantare Buonanotte Fiorellino cosa fa..”.

MIKE BIRD, L’ALLIEVO DELLA SQUADRA BIANCA: IL PERCORSO (AMICI, SERALE 25 MARZO) – Mike Bird nome d’arte di Michele Merlo è uno dei componenti della squadra dei Bianchi capitanata da Morgan. Per lui un percorso fatto di grande voglia di emergere ma anche con diverse difficoltà nel mettere in mostra le proprie caratteristiche. La sua prima apparizione nelle puntate pomeridiane è avvenuta il 10 dicembre nell’ambito di una sfida persa al cospetto di Valentina. Probabilmente il momento più difficile fino a questo momento della sua esperienza, Bird lo ha vissuto nella puntata trasmessa il 27 gennaio allorché la sua permanenza nella trasmissione è stata messa in discussione con una sfida esterna con Meezy. In questa occasione Bird ha saputo dimostrare le proprie qualità avendo la meglio nella sfida e quindi conservando il banco. È riuscito ad ottenere il pass alla fase serale soltanto nell’ultimo appuntamento pomeridiano ed ossia quello proposto al pubblico sabato 18 marzo con Morgan che lo ha voluto all’interno della propria squadra.

© Riproduzione Riservata.