MILLY CARLUCCI/ Terrà a bada le polemiche? (Ballando con le stelle, 25 marzo 2017)

MILLY CARLUCCI, PRESENTA LO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, 25 MARZO 2017) - Milly Carlucci conduttrice a Ballando con le stelle: la regina del sabato sera torna in video il questa sera. Settimana intensa per la presentatrice del varietà di Rai Uno, alle prese con lo strascico di polemiche tra Alba Parietti, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli e con il gossip che chiacchiera su una presunta relazione tra Antonio Palmese e Samantha Togni. Ma la Carlucci non si perde d'animo e replica, punto per punto, alla critiche difendendo il suo show che è puro intrattenimento per il pubblico. La quinta puntata di Ballando con le Stelle andrà in onda questa sera sabato 25 marzo a partire dalle 21.30: dopo Fausto Leali quali vip sarà eliminato? Chi sarà il migliore? Chi sarà ballerino per una notte? Lo scopriremo tra poche ore. Intanto, ripercorriamo la settimana di Milly Carlucci, fiera padrona di casa di Ballando con le Stelle ormai da oltre dieci edizioni.

MILLY CARLUCCI, COSA E' SUCCESSO NELL'ULTIMA PUNTATA (BALLANDO CON LE STELLE, 25 MARZO 2017) - Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, condizionata dallo scontro tra Alba Parietti e la giuria, Milly ha dovuto fare da paciere. La presentatrice ha invitato i giurati ad abbassare i toni, in particolare quando Fabio Canino ha commentato come ridicola l'esibizione di Alba e quando Selvaggia le ha detto di essere fuori luogo. La Carlucci non interviene nelle dinamiche della gara e raramente riprende i suoi ospiti, ma quando ci vuole ci vuole e sabato scorso i giurati hanno evidentemente e pesantemente esagerato nei giudizi. Milly è un'ottima padrona di casa, si prende cura del suo staff di ballerini professionisti e anche dei personaggi dello spettacolo che, credendo in lei, hanno accettato di mettersi in gioco nell'avventura di Ballando con le Stelle. Carlucci promossa a pieni voti, come sempre.

MILLY CARLUCCI, UNA PRESENTATRICE ELEGANTE (BALLANDO CON LE STELLE, 25 MARZO 2017) - Conosciamo Milly Calucci praticamente da sempre, in una lunga e sfavillante carriera la presentatrice Rai non ha mai fatto una sbavatura: elegante, discreta, familiare, Milly è molto educata e composta. Affronta le dirette con garbo e bon-ton, riesce a tenere testa a ogni imprevisto e trasmette calma e relax ai suoi ospiti come del resto ai telespettatori, che la seguono sempre con affetto. Il suo Ballando con le Stelle è un varietà sobrio e appassionante che abbina la danza in tv all'intrattenimento puro, peccato però le continue liti alimentati da personaggi al di sopra delle linee come Selvaggia Lucarelli o Fabio Canino. Riescono a gettare un velo sulla perfetta conduzione di Milly.

MILLY CARLUCCI, COSA PRESENTERA' QUESTA SERA? (BALLANDO CON LE STELLE, 25 MARZO 2017) - Come ormai ci ha abituato in quest'edizione, Milly segue le prove dei suoi concorrenti e dei ballerini vip in gara, posta video sul suo profilo Facebook ufficiale e svela al pubblico indizi sullo show che andrà in onda questa sera. In particolare questa settimana la Carlucci ha filmato il dietro le quinte di Xenia e Raimondo Todaro, rivelandoci che i due presenteranno un boogie nella puntata che andrà in onda questa sera, sabato 25 marzo. In un altro video sempre pubblicato da Milly su Facebook, ci sono Tapia Oney, Veera Kinnunen e Oradei Stefano che ballano una coreografia su una musica rap. E ancora è sempre la Carlucci che racconta, in un terzo video, che Anastasia Kuzmina e Fabio Basile faranno un sensualissimo tango. Infine ci sono Alessandra Tripoli e Stefano Oradei che improvvisano nella sala relax dello studio di Rai Uno. Milly ha poi postato un saluto ai fan di Ballando con le stelle rinnovando l'appuntamento settimanale con lo show di danza più amato dagli italiani: sintonizzatevi per la quinta puntata su Rai Uno, questa sera, sabato 25 marzo a partire dalle 21.30 con la Carlucci, la giuria e il cast di Ballando con le Stelle.

