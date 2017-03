MORGAN/ Il coach della squadra bianca salverà Thomas? (Amici 25 marzo 2017)

Morgan e Alessandra Amoroso, Amici 2017

MORGAN, IL CANTANTE E’ IL COACH DELLA SQUADRA BIANCA (AMICI, 25 MARZO 2017) - Questa sera, sabato 25 marzo andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici 2017, il talent trasmesso su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Nel corso dell'appuntamento di questa sera, vedremo Morgan in qualità di coach della squadra bianca. L'ex giudice di X Factor, passato ad Amici lo scorso anno dopo aver lasciato il talent della pay tv Sky, sarà affiancato nella sua nuova avventura televisiva da Boosta e Alessandra Celentano. Il primo si occuperà del canto, la seconda del ballo. La squadra capitanata da Morgan è composta, così come quella di Elisa (squadra Blu) da 6 concorrenti. Sono 4 i cantanti, 2 i ballerini. I cantanti: Lo Strego, Thomas, Mike Bird e Shady. I ballerini: Sebastian e Oliviero.

MORGAN, IL CANTANTE E’ IL COACH DELLA SQUADRA BIANCA: SALVA THOMAS (AMICI, 25 MARZO 2017) - La puntata che andrà in onda questa sera, sabato 25 marzo è stata registrata domenica scorsa. Dunque, tutti coloro che hanno accesso agevolmente alle anticipazioni sanno vita e miracoli di quanto accaduto nel corso della registrazione del 19 marzo. Nella prima prova della prima manche, la squadra Bianca è scesa in campo schierando il duetto direttore artistico - ospite. Morgan, insieme a Boosta anche, ha cantato con Alessandra Amoroso sulle note de ''Il cielo in una stanza''. L'esibizione ha ricevuto tutto l'applauso del pubblico, scatenando l'entusiasmo della squadra Bianca e dei fan di Alessandra Amoroso. I giudici hanno votato a favore della performance appena regalata da Morgan e Amoroso, punto dunque ai Bianchi. Dall'altra parte, Morgan ha dovuto sfidare Elisa, sua collega, e l'altro ospite della serata, Emma Marrone. La prima manche, iniziata da subito al meglio da parte della squadra Bianca, si è conclusa ancora meglio. Un successo importante per Morgan, che così può iniziare a mettere pressione sui concorrenti avversari. Da lì in avanti saranno soltanto gioie per i concorrenti di Morgan, che fanno loro la prima manche.

Il primo concorrente a rischio eliminazione sarà un componente della squadra Blu, il cantante Michele. A proposito di Michele. Il ragazzo, in occasione della puntata di sabato, aveva stregato Morgan con un pezzo dei Led Zeppelin. Fu uno dei pochi ad essere contesi dai coach delle due squadre. Marco Castoldi aveva addirittura citato il passo biblico con protagonista Barabba, riferendosi al pubblico, che voleva Michele nella squadra di Elisa. Alla fine l'ex promessa di ''Ti lascerò una canzone'' ha scelto la squadra di Elisa, una scelta con il senno del poi profondamente sbagliata. Non dimentichiamo che Morgan aveva detto a Michele chiaramente che sarebbe stato uno dei potenziali vincitori di Amici se avesse scelto la sua squadra. Nulla di tutto questo. Nella seconda manche ecco arrivare la rivincita della squadra Blu di Elisa. Morgan decide di schierare due volte consecutive il cantante Thomas, che però perde sempre contro i rivali della squadra Blu. Quest'ultimi approfittano del break (2-0 a loro favore) per fare loro la seconda manche. Morgan deciderà di salvare, a sorpresa, proprio Thomas, apparso in grande difficoltà nel corso della seconda manche della prima puntata. Nello spareggio finale Shady si salverà contro Michele, che dunque è l'eliminato della prima puntata del Serale di Amici 16 Morgan, nel primo appuntamento del Serale di quest'anno ha dimostrato di avere una grande propensione per Thomas. Ciò potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio però, poiché il ragazzo non è stato così brillante nella prima e seconda manche.

© Riproduzione Riservata.