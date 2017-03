Milly Carlucci / La conduttrice di Ballando con le Stelle indossa una parrucca? Ecco la rivelazione!

milly carlucci, ballando con le stelle

Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le stelle indossa una parrucca? Arriva l'inaspettata rivelazione - Sempre bellissimi e in perfetto ordine, i capelli di Milly Carlucci sono tuttavia stati spesso oggetto di discussione sul web. La conduttrice è tornata alla conduzione di Ballando con le Stelle (arrivata all sua dodicesima edizione) e sul web i commenti non sono mancati e molti di questi si sono focalizzati proprio sull'acconciatura della Carlucci, tanto che una domanda è sorta in molti: ma Milly indossa una parrucca? A chiarlirlo è proprio lei nel corso di una recente intervista al settimanale Oggi, a cui svela che - capelli a parte - ci sono molte cose di sè che non apprezza: "In realtà, non mi sono mai piaciuta e ora sono indulgente nel guardarmi quand’ero giovane. Detesto la lunghezza dei piedi e ho paura di rimanere con tre capelli in testa. - annuncia inaspettatamente la Carlucci, che allora svela - Cerco di non stressarli usando le extension. Sono una necessità, a me stanno bene i capelli lunghi". Nessuna parrucca per la conduttrice di RaiUno che non ha comunque timore nel dichiarare che, così come accade per molte sue colleghe, anche lei fa uso di bellissime extension per infoltire la sua bionda e nota capigliatura.

© Riproduzione Riservata.