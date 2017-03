NCIS - LOS ANGELES 8 / Anticipazioni puntata 25 marzo 2017: Kensi si risveglia dal coma!

NCIS - Los Angeles 8 in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS - LOS ANGELES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, sabato 25 marzo 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 8, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Le armi ombra". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la madre di Deeks (Eric Christian Olsen), Roberta (Pamela Reed), mette a dura prova l'equilibrio precario dell'agente, che si trova ancora confuso riguardo al futuro. Teme infatti che Kensi (Daniela Ruah) possa non risvegliarsi o che riprenda conoscenza, ma che abbia bisogno di assistenza a vita. Hetty (Linda Hunt) lo invita a valutare tutte le possibilità e gli raccomanda di non perdere le speranze. Più tardi, la leader dell'NCIS dà il suo benvenuto a Anna Kolcheck (Bar Paly) che aiuterà per un periodo le indagini. Riferirà inoltre a Sam (LL Cool J) quale accordo ha ottenuto con il Segretario ed il tempo a disposizione per trovare la talpa. Sam raggiunge subito il carcere, dove interroga la presunta spia Carl Brown (Adam Bartley) ed intuisce che abbia agito sotto influenza di una donna di cui è infatuato. Intanto, Callen (Chris O'Donnell) e Anna indagano su un omicidio, mentre Eric (Barrett Foa) informa Sam che Brown è stato aggredito da Vincent Garvey (Dale Pavinski). Granger (Miguel Ferrer) e Nell (Renée Felice Smith) invece raggiungono un ricambio di biciclette per risalire al proprietario di un'impronta ritrovata sulla scena del crimine. Dopo aver inseguito il titolare di un locale, in fuga, la squadra ottiene un nuovo indizio che punta altrove. Sam invece interroga Garvery (Dale Pavinski) e gli propone un accordo per incastrare la talpa. Più tardi, Callen e Anna interrogano uno degli amici della vittima, che riferisce un episodio recente riguardo ad un debito contratto. Scoprono così che aveva a disposizione molta liquidità e visto che non ci sono entrate extra rispetto allo stipendio dell'Areonautica, deve trattarsi per forza di attività illecite. Eric però li informa che prima dell'omicidio l'auto della vittima si trovava nelle vicinanze di un autofficina di proprietà di Beth Kelley (June Carryl), una donna con diversi precedenti. Callen ipotizza quindi che Brandon potesse aver scoperto troppo su di lei. Nel frattempo, i medici danno buone notizie a Deeks: Kensi apre sempre più spesso gli occhi ed ha una maggiore reattività. Questo non vuol dire che sia uscita dal coma, anzi. Analizzando il video della sorveglianza di un'aggressione fra Brandon ed uno sconosciuto, Nell e Eric riescono ad individuare un volto. Più tardi, Anna finge di essere una potenziale cliente con uno dei dipendenti dell'officina, Ricky (Lee Hudson), per potersi introdurre all'interno ed ottenere le prove del loro traffico di armi. Solo in quel momento Callen si rende conto che è l'uomo che ha aggredito Brandon si trova nell'officina. Mentre Callen e Anna chiudono il caso, Sam scopre che qualcuno ha messo una taglia milionaria sulla testa di Brown e lo convince a parlare in cambio di protezione.

NCIS - LOS ANGELES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 MARZO 2017, EPISODIO 6 "LE ARMI OMBRA" - Kensi finalmente si risveglia, ma questo non vuol dire che Deeks non trascorrerà più le notti in ospedale. Nel sesto episodio di NCIS: Los Angeles 8, la squadra si occuperà di un'effrazione domestica, che sfocierà in realtà con l'aiutare un adolescente in difficoltà e diverse esplosioni. In ospedale, Deeks avrà un crollo emotivo con Nell e Eric riguardo allo stato di salute della fidanzata. Anche l'informatico è fortemente preoccupato e non prova nemmeno a nasconderlo, ma una volta che Deeks si sveglia, l'abbraccia teneramente. Intanto, dato che Callen ancora una volta non vuole andare a vedere la partita dei Rams con Sam, quest'ultimo troverà un alleato in Eric. Il tenente Owens viene risvegliato mentre si trova a casa della fidanzata da alcuni rumori molesti e sorprende un ladro. L'intruso si rivelerà un criminale in carriera con precedenti in effrazioni, ma la squadra non è sicura che si tratti di un cattivo ragazzo.

