OLIVIERO BIFULCO/ Pupillo di Giuliano Peparini? (Amici 16, serale 25 marzo 2017)

Amici 2017

OLIVIERO BIFULCO, L’ALLIEVO DELLA SQUADRA BIANCA: PUPILLO DI GIULIANO PEPARINI? (AMICI 16, SERALE 25 MARZO) - Ritorna l’appuntamento con il celeberrimo talent di Canale 5 Amici 16 condotto da Maria De Filippi ed in particolare con la prima puntata dedicata alla fase serale. Tra i giovani allievi che sono riusciti nell’impresa di centrare questo importante obiettivo c’è il ballerino pavese Oliviero Bifulco che questa sera darà il meglio delle proprie capacità artistiche al servizio della squadra dei Bianchi capitanata da Morgan. Un ingresso deciso di fatto dal professore di ballo Giuliano Peparini il quale ha sempre creduto nelle potenzialità del ballerino. In attesa di scoprire se Peparini ci abbia visto giusto o meno, vi segnaliamo un post pubblicato sulla pagina facebook ufficiale di Amici nel quale viene mostrata una foto in primo piano di Olivero e con scritto: “Trova una semplicità nel fare le cose. Oliviero inizia il lavoro con Giuliano Peparini”. Insomma, c’è un certo feeling tra l’allievo ed il maestro il che è una promessa importante per arrivare ad una risultato soddisfacente.

OLIVIERO BIFULCO, L’ALLIEVO DELLA SQUADRA BIANCA: IL PERCORSO (AMICI 16, SERALE 25 MARZO) - Il percorso del ballerino Oliviero Bifulco all’interno di questa edizione del famoso talent ha avuto inizio con la fase dei casting, durante i quali i professori hanno immediatamente capito le sue importanti capacità artistiche. Tra l’altro ha esordito nella prima puntata della trasmissione vincendo il confronto con Cosimo. Tuttavia per lui la settimana successiva c’è stata una doccia fredda in quanto in ragione della sconfitta della sua squadra, Oliviero è stato messo in sfida. Nonostante ciò non si è lasciato prendere dalla paura di non farcela ed ha avuto la meglio nei confronti di Vittoria. Probabilmente il periodo più difficile per il giovane ballerino sono state le ultime settimane che hanno preceduto l’ultima puntata del pomeridiano con un paio di sconfitte di fila che hanno minato le proprie certezza. Fortunatamente in extremis nella puntata del 18 marzo è arrivato il pass per il serale grazie al giudizio di Giuliano Peparini.

