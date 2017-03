ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN/ Sbaragliano la concorrenza (Ballando con le stelle 2017, 25 marzo)

Ballando con le stelle 2017

ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN, LA COPPIA IN GARA: L'INCIDENTE DELL'ATLETA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) - Tra poche ore nella prima serata televisiva di Rai 1 viene proposto il quinto appuntamento con la trasmissione Ballando con le stelle 2017 condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli e Valerio Scanu, che si occupa dell’interazione con il mondo dei social. Tra le coppie che si stanno comportando meglio in questa edizione del talent c’è senza dubbio quella composta dall’atleta paraolimpico italiano Oney Tapia peraltro ex giocatore di baseball e la ballerina professionista Veera Kinnunen. Tapia in una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù ha voluto raccontare l’incidente che gli ha fatto perdere nel 2011 la vista. Un incidente accaduto mentre stava lavorando per abbattere un albero di circa 50 metri di altezza: “Il tronco, piegato dal taglio, mi è caduto addosso. Mi ha colpito sul viso, all’altezza degli occhi. E la violenza dell’urto mi ha provocato lo scoppio di entrambi i bulbi oculari”. Un incidente che ha posto fine alla sua carriera di giocatore di baseball e ha dato inizio a quella di atleta paraolimpico con grandi successi ottenuti a Rio.

ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN, LA COPPIA IN GARA: RECORD DI PUNTI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) - Nella puntata trasmessa lo scorso sabato 18 marzo nella prima manche consistente nel capire la tipologia di ballo in funzione della base musicale e quindi nell’interpretarla, Oney Tapia si è dimostrato immediatamente in grande forma. Infatti, il concorrente ha subito capito che si trattava di un Boogie Woogie e soprattutto ha proposto una esibizione che ha lasciato senza parole Carolyn Smith, che l’ha voluto premiare con il volto più alto di manche, un 8 pieno. Anche la seconda manche ha visto grande protagonista Oney Tapia che al fianco della ballerina Veera Kinnunen ha letteralmente sbaragliato la concorrenza con un Merenque di grandissimo livello, che ha raccolto voti davvero straordinari. Guillermo Mariotto gli ha dato un 8 che tuttavia è risultato il voto più basso. Infatti, gli altri componenti della giuria ed ossia Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino hanno alzato la paletta mostrando un 9 per complessivi 52 punti (compresi gli 8 della prima manche) a cui poi si sommeranno i 50 punti di tesoretto conquistati da Franco Nero e Vanessa Redgrave ed assegnati dalla giuria a Oney. Insomma primato di puntata con 102 punti per quello che è stato un vero e proprio record.

