ORIETTA BERTI / 50 anni d’amore con il suo Osvaldo (Verissimo, 25 marzo)

Verissimo in onda su Canale 5

ORIETTA BERTI, LA CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: COME HA FESTEGGIATO LE NOZZE D’ORO (VERISSIMO, 25 MARZO) – Tutto pronto per la messa in onda di un nuovo esclusivo appuntamento con il rotocalco televisivo di Canale 5, Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Come sempre è particolarmente ricco il parterre di ospiti che prenderanno parta a questa puntata tra cui spunta la 72enne cantante italiana Orietta Berti. Un’artista che ha attraversato gli ultimi cinquantanni del mondo dello spettacolo riuscendo costantemente a guadagnarsi l’attenzione del pubblico con canzoni di grande successo. In attesa di ascoltare la sua intervista, vi ricordiamo come la Berti all’inizio del mese di marzo ha raggiunto un bellissimo traguardo festeggiando le nozze d’oro con il suo amato marito Osvaldo. In questa occasione ha rilasciato un’intervista alla rivista Grand Hotel in cui ha ricordato il giorno del loro matrimonio: “Faceva un freddo cane. Io arrivai in chiesa con mezz’ora di ritardo e Osvaldo mi disse che se avessi tardato altri cinque minuti non lo avrei più trovato”. I due hanno festeggiato i primi 50 anni di matrimonio con un servizio fotografico uscito sulla nota rivista.

ORIETTA BERTI, LA CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: CARRIERA (VERISSIMO, 25 MARZO) – Orietta Berti nome d’arte di Orietta Galimberti è nata a Cavriago nel giugno del 1943. Spronata dal padre inizia a cantare sin da giovanissima ed in particolare prendendo parte ad alcune manifestazioni canore dedicate a giovani talenti emergenti come il concorso Voci nuove Disco d’oro tenutosi a Reggio Emilia. Il primo grande successo di Orietta Berti arriva nell’anno 1965 allorché si presentò con Tu sei quello, vincendo quella edizione di Un disco per l’estate. Nel 1966 arriva al Festival di Sanremo con il brano Io ti darò di più scritto da Memo Remigi e Alberto Testa. L’anno seguente si presenta con Io tu le rose sul palcoscenico dell’Ariston. La Berti ha toccato il punto più alto della propria carriera agli inizi degli anni Settanta grazie ad importanti successi musicali come Fin che la barca va, Tipitipitì, Una bambola blu, La vedova bianca, Per scommessa e tanti altri ancora. In tv ha anche recitato ad alcune fiction come L’Odissea, Un medico in famiglia e Tutti i padri di Maria.

