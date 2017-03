PALADIN: DAWN OF THE DRAGON/ Su Italia 1 il film con Richard McWilliams

Il film è in onda su Italia 1 alle 13.55

PALADIN: DAWN OF THE DRAGON SLAYER, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 MARZO 2017: IL CAST - Paladin: dawn of the dragon slayer è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 25 marzo 2017 alle ore 13.55. Una pellicola di genere avventura e fantasy, conosciuta anche con il titolo di Dragon Hunter - Il cacciatore di draghi. Si tratta di una pellicola americana realizzata nell’anno 2011 per la regia di Anne K. Black la quale ha anche dato il proprio contributo per la stesura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast sono presenti Richard McWilliams, Nicola Posener, Philip Brodie, Ian Cullen e Maggie Daniels. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

PALADIN: DAWN OF THE DRAGON SLAYER, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un ragazzo di nome Will il cui padre viene brutalmente ucciso da un drago. Scosso da questo tragico evento, Will decide di fare tutto ciò che è in suo possesso pur di vendicare la morte di suo padre. Così, anche a scapito della propria vita, Will decide di andare a servizio di un uomo di nome Sterling, un vero tiranno che gli deve insegnare a cacciare i draghi e ad ucciderli. Tutto ciò solo perché Will non aspetta altro di potersi vendicare e così con questo scopo inizia a lavorare per Sterling. Mentre è a servizio di Sterling il ragazzo inizia a fare amicizia con la figlia dell'uomo, una bellissima ragazza di nome Kate. Man mano che il tempo passa l'amicizia ed il legame tra Will e Kate si fa sempre più solido e questo non piace affatto a Sterling il quale non può proprio accettare questa relazione. Inizia allora a progettare di allontanare Will da sua figlia ed il solo modo che gli viene in mente è farlo uccidere dai suoi uomini. Da questo momento in poi inizia per il ragazzo una vera e propria lotta alla sopravvivenza in quanto sarà costretto a guardarsi costantemente le spalle senza avere la possibilità di fidasi di qualcuno.

© Riproduzione Riservata.