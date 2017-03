Paolo Fox, Oroscopo di oggi 25 marzo 2017 a LatteMiele, le previsioni: Sagittario, Cancro, Bilancia

Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 25 MARZO 2017, A LATTEMIELE - Anche per la giornata di oggi, sabato 25 marzo 2017, possiamo andare a scoprire l'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele durante Latte e Stelle. Ariete ha ancora la residua opposizione di Giove che porta un po' di preoccupazioni e uno stress che è difficile da smaltire. Problemi sul lavoro potrebbero portare ad altre situazioni certo non di tranquillità. Il Toro è in recupero dopo alcuni giorni in cui ha fatto fatica. Bisogna comunque ritrovare gli equilibri e l'invito è sempre quello di fare molta attenzione e di non essere precipitosi. I Gemelli trovano l'opposizione invece di Saturno che dovrebbe portare a delle complicazioni in diverse situazioni. Certo c'è grande forza e la volontà di tirare su la testa e di lottare in ogni situazione. Ha l'umore non proprio al massimo il Cancro che non riesce a trovare le coordinate della felicità. Questo weekend si potrebbero incontrare ancora complicazioni, ma la volontà è certo quella di essere sempre positivi. (agg. di Matteo Fantozzi)

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: la residua opposizione di Giove porta sempre un pò di ansia. Questo è un periodo di revisione nell'ambito del lavoro e di situazioni che non sempre sono gradite. Qualcosa cambia ma alla fine è meglio così perché tutto quello che viene interrotto adesso non aveva più ragione di esistere. Quelli che hanno un amore già presente possono essere sottoposti a ripensamento. Toro: dopo due giorni così così c'è un recupero netto. Qualcuno deve anche recuperare la forma fisica e serenità. In questo periodo potrebbe sentire un'attrazione particolare per una persona che sembra tranquilla. Ci vuole un po' di attenzione nei rapporti interpersonali tra parenti. Gemelli: nell'ambito del lavoro Saturno opposto invita a fare solo le cose che si sanno fare. Nell'ambito sentimentale c'è qualcosa di intrigante, ma attenzione agli amori che nascono con persone già legate o lontane. Attenzione anche alle storie che nascono già sbandate. Queste due giornate possono provocare qualche disagio nei rapporti di lavoro, una notizia non arriva oppure qualcuno rimanda un appuntamento. Cancro: ci sono problemi e disagi per l'umore, il lavoro e i riferimenti. I sentimenti sono un pochino in crisi. C'è tanto da fare ma anche una vittoria da cogliere. Tutto quello che sta facendo adesso è una sorta di preparazione alle grandi conquiste che arriveranno a breve. Leone: è arrivato il momento del riscatto. Tra aprile e settembre deve portare avanti un progetto e cercare l'amore. Sabato e domenica sono le uniche giornate che possono togliere un po' di tranquillità. Bisogna stare attenti al portafoglio e alle questioni legali. Vergine: da cinque giorni qualcosa sta cambiando, c'è chi ha già notato un miglioramento. Sabato e domenica sono le uniche giornate sottotono. In amore né bene né male perché questo non è un cielo difficile ma non ci sono nemmeno grandi passioni. Adesso cerca maggiori soddisfazioni dai rapporti di tipo lavorativo. Bilancia: quelli che lavorano nel week-end hanno la possibilità di guadagnare grazie a provvigioni e accordi. Oggi e domani c'è anche un bel cielo per i sentimenti. Attenzione sempre nei rapporti con Cancro, Ariete e Capricorno. Se un amore è lontano è preso da altre cose. Scorpione: per molti è arrivato il momento del recupero. C'è qualcosa di nuovo in ambito lavorativo. Per le questioni legali ci sarà un miglioramento dall'estate. Gli incontri del periodo non sono amori per la vita ma possono divertire. Sagittario: vive in maniera ottimista. Chi lavora un po' troppo al chiuso e soggetto ad orari fissi può sentire una grande voglia di rivalsa. Sono possibili nuovi amori emozionanti. Capricorno: è molto teso e determinato ad ottenere vantaggi. Vuole raggiungere la vetta e per questo è molto nervoso. Deve trovare nuovi percorsi ma la fatica fa sempre parte della sua vita. Potrebbe arrivare un invito all'ultimo momento. Acquario: è più tranquillo di prima ma deve tagliare tutto ciò che è inutile. Non è tanto attento al lavoro e alle relazioni sentimentali. Attenzione ai tradimenti perché quando vive due storie non è contento. Pesci: è carico di energia. Sta per arrivare un periodo importante, ma quando ci sono tante cose da fare tende a rimandare le cose. Alcuni accordi di lavoro saranno rimandati alla prossima settimana. Ci sono nuove risorse in arrivo.

