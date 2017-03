RICCARDO MARCUZZI/ Come affronterà le sfide il cantante? (Amici 25 marzo 2017)

Amici 2017

RICCARDO MARCUZZI, IL CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: L'INGRESSO NELLA SQUADRA BLU (AMICI, 25 MARZO 2017) - Riccardo Marcuzzi è sicuramente uno degli allievi di Amici 16 più amati dai telespettatori. Il cantante ha, sin da subito, conquistato il cuore del pubblico che segue il talent. Da quanto è piccolo, Riccardo lavora in teatro, ma ben presto si accorge di avere un'unica vera passione, ovvero quella del canto. Per tale motivo, decide di iniziare una lunga avventura nel mondo della musica pubblicando il suo primo CD, che è un grande successo. Poco dopo, decide di farsi conoscere di fronte a tutta Italia attraverso il talent di Maria De Filippi. Durante il suo percorso ad Amici, Riccardo ha anche affrontato numerose difficoltà. Gli allievi vengono sin da subito divisi in due squadre, una capitanata proprio dal Marcuzzi e l'altra da Lo Strego. Sebbene tra i due ci sia inizialmente un'apparente rivalità, nasce una bella amicizia. Ma non solo: Riccardo lega con altri compagni all'interno della Scuola più famosa d'Italia. Stiamo parlando di Alessio, eliminato dal programma qualche tempo fa, di Andreas, di Giulia, di Shady e di molti altri. Il 10 dicembre ottiene una grande conquista, ovvero vince la prova inediti contro Lo Strego. Dopo qualche tempo vengono rifatte le votazioni dei capitani delle squadre e Riccardo viene nuovamente confermato dai suoi compagni come il leader. Il cantante perde, però, la carica quando vengono presi dei provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Infatti, Riccardo viene sospeso per tre giorni ed è costretto a cedere il suo ruolo da capitano della squadra Senzapiani. Il serale si fa sempre più vicino e Mike Bird decide di sfidare tre suoi compagni pur di farne parte. Il giovane sfida anche Riccardo. Quest'ultimo ha la meglio sull'allievo. Nel corso della scorsa puntata vengono presentati i Coach del serale di Amici 16 e i giudici. Riccardo si esibisce e viene scelto da Elisa, entrando così nella Squadra Blu. Il Marcuzzi dimostra la sua felicità di fronte al pubblico, non solo per essere entrato al serale, ma anche per essere a fianco di Andreas, suo grande amico. Ma Riccardo deve anche accettare delle critiche da parte dell'altro Coach, ovvero Morgan. Quest'ultimo dichiara di non provare un forte interesse per il Marcuzzi, in quanto lo trova privo di contenuti.

RICCARDO MARCUZZI, IL CANTANTE NEL TALENT DI CANALE 5: COME SI ESIBIRA' QUESTA SERA?(AMICI, 25 MARZO 2017) - La prima puntata del serale di Amici 16 andrà in onda questa sera, sabato 25 marzo. Riccardo si troverà di fronte a varie sfide e in prima serata dovrà dimostrare il suo grande talento di fronte al pubblico e ai giudici. Il Marcuzzi è tra i cantanti più apprezzati di questa edizione e sicuramente arriverà molto lontano. Ma ora non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà.

