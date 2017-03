ROBERTA BRUZZONE/ La criminologa e i suoi giudizi impeccabili (Ballando con le stelle, 25 marzo 2017)

Ballando con le stelle 2017

ROBERTA BRUZZONE, NELLA GIURIA NELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, 25 MARZO 2017) - Anche durante la puntata di questa sera, sabato 25 marzo, di "Ballando con le stelle" è riconfermata la presenza di Roberta Bruzzone. La nota criminologa rappresenta la new entry del talent ed è stata chiamata da Milly Carlucci a svolgere la funzione di giudice speciale. La novità della sua presenza sta nel fatto che la Bruzzone è chiamata a svolgere una vera e propria perizia psicologica sui concorrenti e sulla loro esibizione. Insomma la nota criminologa è chiamata a svolgere il lavoro che svolge ogni giorno in qualità di esperta in un ambito che non è congeniale. Fino a questo momento, la bella criminologa sembra cavarsela davvero molto bene, smascherando retroscena inconsci nell'esibizione dei concorrenti e svelandole al pubblico, mettendo a nudo quindi ansie, paure, insicurezze nei partecipanti al programma. La Bruzzone riesce, inoltre, a tenere perfettamente a bada i commenti sempre pungenti di Selvaggia Lucarelli con la quale ha avuto un battibecco nelle puntate precedenti del programma. La Bruzzone ha finto di ignorare le frecciatine velenose dell'opinionista dimostrando un grande controllo e soprattutto molta classe e stile. La stessa professionalità la dimostra quando deve giudicare le performance dei concorrenti: la criminologa è stata abbastanza dura nel giudicare l'esibizione di paolo Fox, ma l'ha commentata mantenendo sempre un atteggiamento corretto e, soprattutto, giusto.

ROBERTA BRUZZONE, NELLA GIURIA NELLO SHOW DI RAI 1: IL COMMENTO DELL'ESIBIZIONE DI MARIOTTO (BALLANDO CON LE STELLE, 25 MARZO 2017) - Nella scorsa puntata, invece, subito dopo l'esibizione di Mariotto la criminologa ha commentato in maniera scherzosa, dicendo che molto probabilmente l'ormone doveva avergli dato alla testa. Per quanto riguarda il rapporto con gli altri giudici, l'atmosfera sembra essersi fatta molto più serena anche con Selvaggia Lucarelli, apparsa notevolmente rasserenata dopo le scuse di Alba Parietti. La Bruzzone, inoltre, nelle pause dal talent ha continuato a partecipare a programmi televisivi nella veste di criminologa e ha rilasciato recentemente un'intervista in cui parla della sua partecipazione al talent. Nell'intervista la Bruzzone spiega come l'esperienza a "Ballando con le stelle" sia molto diversa dal lavoro che svolge quotidianamente e in cui deve essere seria e precisa. La sua partecipazione al talent vuole essere briosa e leggera, insomma un gioco in grado di divertire lei, il pubblico e i concorrenti stessi.

ROBERTA BRUZZONE, NELLA GIURIA NELLO SHOW DI RAI 1: TERRA' A BADA LA LUCARELLI? (BALLANDO CON LE STELLE, 25 MARZO 2017) - Ma come si comporterà la Bruzzone nella puntata di questa sera? Continuerà a dimostrarsi distaccata e disinteressata alle polemiche con la Lucarelli, oppure sceglierà di affrontarla con le sue stesse armi? Il suo giudizio sulle esibizioni sarà sempre impeccabile e oggettivo? Per scoprire come andrà non ci resta che osservare ancora una volta la criminologa nel suo ruolo di giudice speciale nella puntata di questa sera di "Ballando con le stelle". Non perdetevi la trasmissione a nessun costo.

