ROMEO KILLER: SOSPETTI IN FAMIGLIA/ Su Rete 4 il film con Eric McCormack

Il film è in onda su Rete 4 in prima serata

ROMEO KILLER: SOSPETTI IN FAMIGLIA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 25 MARZO 2017: IL CAST - Romeo killer: sospetti in famiglia è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 25 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica - thriller dal titolo originale Romeo Killer - The Chris Porco Story. Si tratta di una pellicola biografia realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2013 per la regia di Norma Bailey. Nel cast del film sono presenti Eric McCormack, Matt Barr, Emy Aneke e Lolita Dadovich. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ROMEO KILLER: SOSPETTI IN FAMIGLIA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 25 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato a Delmar, una piccola cittadina americana dove un uomo di nome Peter Porco viene trovato morto a causa di violenti e feroci colpi d’ascia. A sua moglie invece un destino meno atroce, in quanto rimane solo gravemente ferita. La polizia inizia a svolgere le indagini del caso, e come prima cosa fa ricadere le sue attenzioni e sospetti sul figlio di Peter, un ragazzo di soli ventuno anni di nome Chris. Contro di lui il detective Sullivan raccoglie alcuni importanti indizi: nonostante quest’ultimo faccia di tutto pur di apparire quel bravo e innocente giovane preoccupato per le sorti dei propri genitori, il detective si convince in realtà che Chris possa essere un potenziale e pericoloso killer. Tutto quindi riconduce al ragazzo, ma nuovi elementi stanno per entrare in gioco. La mamma di Chris sembra migliorare un pochino, e vien quindi interrogata dal detective Sullivan: rivela di non aver potuto vedere in faccia l’assassinio di suo marito e il suo aggressore, tuttavia non può assolutamente credere che sia stato suo figlio Chris. Così ingaggia un talentuoso avvocato e grazie anche all’aiuto dell’ex fidanzata di Chris costruisce una sorta di alibi per il ragazzo, che in questo modo esce dal carcere ma rimane in libertà vigilata per tutto il tempo del processo. Finalmente ha inizio il processo, Chris mostra un atteggiamento e un carattere molto sensibile mettendo in forte discussione tutti gli elementi e gli indizi che il detective Sullivan continua a ritenere più che attendibili. Anche il giudice inizialmente sembra convincersi della sua innocenza, tuttavia esaminando attentamente quanto emerso dalle indagini si rende conto che Chris è il vero assassino.

© Riproduzione Riservata.