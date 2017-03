Raz Degan/ Galeotta una cotoletta: il modello lascerà l'Isola dei Famosi?

isola dei famosi

Raz Degan, Isola dei Famosi: il modello a rischio eliminazione per via di una cotoletta? - All'Isola dei Famosi è il momento di una nuova prova leader e di nuovi liti. Ancora una volta al centro di tutto c'è proprio Raz Degan che rischia davvero di perdere consensi presso il pubblico e, comunque, quello dei suoi colleghi naufraghi. A quanto pare Samantha DeGranet e le sue ex ancelle non hanno visto di buon occhio il fatto che Raz e Simone abbiamo partecipato in squadra durante la prova portando a casa una cotoletta di pollo e lasciando le donne a guardare. La decisione presa dal vero leader dell'Isola non è piaciuta alla regina ma nemmeno a Malena e Nancy che si lamentano per quanto accaduto e rischiano di mandare a monte il regno costruito con tanta fatica dal modello. Samantha approfitta della situazione per riavvicinarsi a Malena con la quale ha finalmente un chiarimento dopo la nomination a sorpresa. Samantha vorrebbe vivere questi ultimi giorni in pace per poter raccontare dei bei momenti legati al reality una volta fuori ma se si continua così sarà difficile farlo: da una parte c'è Raz che vive l'Isola in solitaria, dall'altra c'è Simone con il suo muso lungo e dall'altra loro che fino a questo momento si sono guardate a distanza. L'errore di Raz e la sua cotoletta permetteranno a Samantha di ricostruire il suo impero in Honduras? Lo scopriremo nella puntata di martedì quando conosceremo anche la reazione del pubblico.

© Riproduzione Riservata.