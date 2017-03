SEBASTIAN MELO TAVEIRA/ A rapporto dal prof Boosta (Amici 16, serale 25 marzo 2017)

Amici 2017

SEBASTIAN MELO TAVEIRA, L’ALLIEVO DELLA SQUADRA BIANCA: A RAPPORTO DA BOOSTA (AMICI 16, SERALE 25 MARZO 2017) - Tra poche ore nella prima serata di Canale 5 viene mandato in onda il primo ed atteso appuntamento serale con il talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Tra i concorrenti che sono riusciti ad avere accesso in questa cruciale fase del programma figura anche il giovane e promettente ballerino Sebastian Melo Taveira. Avendo saputo del suo accesso al serale con qualche giorno di anticipo, il ballerino ha potuto dedicarsi alla preparazione delle esibizioni da proporre. In particolare, Sebastian ha avuto a che fare con Boosta. Un incontro abbastanza inaspettato, visto che i due si occupano di due ambiti differenti ma come ha sottolineato lo stesso professore, facendo parte della stessa squadra è necessario conoscersi meglio non solo sotto il punto di vista artistico. Insomma, in sala prove Boosta e Sebastian hanno dato vita ad una lunga chiacchierata gettando le basi per una proficua collaborazione.

SEBASTIAN MELO TAVEIRA, L’ALLIEVO DELLA SQUADRA BIANCA: IL PERCORSO (AMICI 16, SERALE 25 MARZO 2017) - Il percorso che ha permesso al giovane ballerino Sebastian Melo Taveira di avere accesso alla fase serale di Amici 2017 ha avuto inizio nella fase di casting andata in essere nello scorso 2016. Un percorso fatto di tanti sacrifici, ore trascorse in palestra ma che ha segnato una costante crescita non solo dal punto di vista tecnico, ma anche caratteriale. La sua prima apparizione nella fase pomeridiana del programma è avvenuta il 26 novembre, con tanto di sfida vittoria contro Lorenzo. Nonostante un buon inizio, la sua permanenza viene messa in discussione con relativa sfida esterna con Luca andata in scena il sabato successivo. Fortunatamente Sebastian ne esce vincitore e soprattutto rafforzato nelle fiducia nelle proprie qualità. Una seconda sfida esterna Sebastian ha dovuto affrontarla il 25 febbraio con tanto di vittoria nei confronti di Daniele. L’11 marzo ha ottenuto l’accesso al serale grazie al giudizio positivo nei suoi confronti da parte della Peparini, venendo inserito all’interno della squadra dei Bianchi.

