SELVAGGIA LUCARELLI/ La giornalista non ha peli sulla lingua (Ballando con le stelle, 25 marzo 2017)

Ballando con le stelle 2017

SELVAGGIA LUCARELLI, I SUOI COMMENTI SEMPRE PIU' PUNGENTI (BALLANDO CON LE STELLE, 25 MARZO 2017) - Nella puntata di Ballando con le stelle, andata in onda il 18 marzo, Selvaggia Lucarelli, di certo non è stata in silenzio, anzi ha giudicato in modo abbastanza spigoloso i concorrenti. Quando Fabio Basile scende in pista, dichiara di avere un debole per lui, e che quindi la sua performance è stata di suo gradimento; cosa che non possiamo dire rispetto quella di Alba Parietti. Alba è scesa in pista per la prova a sorpresa, dove da sola ha ballato un tango, e la Lucarelli ha giudicato l'esibizione così grottesca tanto da far diventare eccessivo anche l'uso della sua sensualità. Quando Alba scende in pista con il suo maestro, si ritrova a ballare un paso double, e a fine esibizione, Selvaggia la giudica ingobbita, pesante, aggiungendo che non era per niente bello guardarla mentre ballava. A questo punto Alba da ragione a Selvaggia e a tutta la giuria quando le dicono che manca di postura, ma non è bello sentirsi spesse volte umiliata, sentendosi dire che è addirittura ridicola, soprattutto perchè tutti i concorrenti si allenano 9 ore al giorno, e meriterebbero dei giudizi più adeguati in quanto persone prima di tutto.

Nell'esibizione di Fausto Leali, Selvaggia nota il suo impegno ed è grata al cantante. Simone Montedoro balla una salsa, e Selvaggia gli dice che per ridere aspetta un inciampo da parte dell'attore, che di colpo le risponde: "magari inciamperai tu, oppure entrambi". La Lucarelli se l'è legata al dito; perchè quando Simone scende in pista con la sua insegnante per ballare il loro free style, Selvaggia lo giudica vecchio, poco moderno in tutte l'esibizioni, ma migliorato su questo punto di vista nel free style.

Forse Selvaggia è entrata troppo nel ruolo da giudice, ed è spietata più che mai, infatti dice ad Antonio Palmese che forse è solo il bell'Antonio e aggiunge che forse lui vuole somigliare ad un ex concorrente del programma: Michele Morrone; a Fausto Leali fa notare che la preoccupazione e la paura di sbagliare è visibile sul suo viso, a Christopher Leone invece dice che finalmente nell'ultima esibizione ha abbandonato il ruolo di principe azzurro. Antonio Palmese non è d'accordo con il giudizio di Selvaggia e afferma che non vuole somigliare a nessuno; in sala prove lavora duro per essere all'altezza della competizione. Fausto Leali, invece, annuisce al giudizio di Selvaggia aggiungendo che in realtà è davvero spaventato quando arriva in pista; cosa che però non accade durante le prove settimanali. Serata movimentata, tra i giudici e i concorrenti che lottano per avere un posto sicuro in finale.

SELVAGGIA LUCARELLI, SI PLACHERA' CON I GIUDIZI? (BALLANDO CON LE STELLE, 25 MARZO 2017) - Il programma mira a far emergere in uno dei vip il loro talento ballerino nascosto; e solo i più forti arriveranno in finale, e continueranno a sfidarsi a colpi di samba e valzer. Selvaggia Lucarelli è diretta, non ha peli sulla lingua, e se deve dire qualcosa di certo non lo manda a dire; anzi è la prima a parlare. Per molti è spavalda, per altri è temperata. Non ha paura di nulla, e di certo non teme di giudicare male ciò che non le piace. Nella puntata di questa sera le coppie dovranno vestire i panni di personaggi famosi e ad ognuno è stato assegnato lo stile da interpretare ma soprattutto da ballare. Qualcuno ruberà il cuore di Selvaggia Lucarelli? Chi la sorprenderà? Lo scopriremo questa sera, che andrà in a partire dalle 20.35 su Rai 1.

