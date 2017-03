SHADY FATIN CHERKAOUI/ La pressione gioca brutti scherzi? (Amici 16, serale 25 marzo 2017)

Amici 2017

SHADY FATIN CHERKAOUI, L’ALLIEVA DELLA SQUADRA BIANCA: LA PRESSIONE GIOCA BRUTTI SCHERZI (AMICI 16, SERALE 25 MARZO 2017) - Tra poche ore nella prima serata di Canale 5 va in onda il primo ed atteso appuntamento della fase serale del talent Amici 2017 che come consuetudine viene condotto da Maria De Filippi. Un grande spettacolo che vedrà all’opera i migliori allievi di questa edizione tra cui la promettente cantante milanese Shady Fatin Cherkaoui. In attesa di vedere quale sarà il suo debutto e se subirà la pressione e l’emozione, Shady nel corso della settimana si è resa protagonista di un piccolo ma imperdonabile errore nei confronti di Alessandra Celentano. L’insegnante è arrivata nella casetta dei bianchi e prima di raggiungere la sala prova per iniziare a lavorare con i ballerini ha incrociato Shady nelle vicinanze del proprio letto. La giovane cantante milanese evidentemente presa alla sprovvista ha chiesto erroneamente alla Celentano se dovesse recarsi in sala prova con l’insegnante che sorridente le fa notare come sia una palestra per ballerino e non la sala prove per il canto. Un piccolo segnale di come ci sia apprensione in vista del debutto.

SHADY FATIN CHERKAOUI, L’ALLIEVA DELLA SQUADRA BIANCA: IL PERCORSO (AMICI 16, SERALE 25 MARZO 2017) - Shady Fatin Cherkaoui dunque è una delle protagoniste della fase serale di questa edizione del talent di Canale 5. Il suo è stato un percorso di spessore nel quale ha dimostrato di avere la stoffa per sfondare nel mondo dello spettacolo ed allo stesso tempo il carattere per superare alcuni momenti piuttosto difficili soprattutto sotto il profilo psicologico. La sua apparizione in un pomeridiano è avvenuta il 26 novembre 2016 allorché è riuscita ad avere la meglio nella difficile sfida con Riccardo. Tuttavia, per lei, quella successiva fu una settimana alquanto complessa giacché colpita da un provvedimento disciplinare con tanto di rischiosa sfida il 5 dicembre. Un momento delicato nel quale ha tirato fuori il meglio di sé conservando al banco nella sfida con Angelica. Il suo percorso è proseguito tra molte note positive ed altre un po’ fino alla puntata dell’11 marzo ed ossia quella in cui è stata accolta nelle fila della squadra dei Bianchi capitanata da Morgan.

© Riproduzione Riservata.