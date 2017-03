SIMONE MONTEDORO E ALESSANDRA TRIPOLI/ Salvi al terzo posto, e oggi? (Ballando con le stelle 2017, 25 marzo)

Ballando con le stelle 2017

SIMONE MONTEDORO E ALESSANDRA TRIPOLI, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1: PASSAGGI TROPPO TRASGRESSIVI? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) - Nella prima serata televisiva di Rai 1 viene mandato in onda il quinto appuntamento stagionale con la trasmissione Ballando con le stelle 2017 condotta come di consueto da Milly Carlucci fruendo del supporto di Paolo Belli e di Valerio Scanu. Tra i protagonisti di questa edizione c’è il noto attore di origini romane Simone Montedoro in gara al fianco della bravissima ballerina italiana Alessandra Tripoli. In attesa di vedere cosa hanno preparato nel corso dell’ultima settimana di allenamenti in sala prove, il pubblico non può certo dimenticare il Freestyle proposto nell’ultima settimana dalla coppia: un'esibizione decisamente hot, durante la quale l'attore ha accompagnato la Tripoli in diverse prese complicate. In uno dei passaggi, Alessandra Tripoli si è tolta la veste nera per lasciare spazio al completo oro e bianco che portava sotto...non senza un piccolo incoveniente, prontamente recuperato dalla ballerina.

SIMONE MONTEDORO E ALESSANDRA TRIPOLI, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1: LUI INDOVINA LA SALSA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) - Nella puntata proposta al pubblico lo scorso sabato 18 marzo, nella prima manche consistente nell’individuare la tipologia di ballo basandosi sulla canzone proposta per poi interpretarla al meglio senza giovarsi del supporto della propria partner, Simone Montedoro si è accorto dopo un momentaneo dubbio che si trattava di una salsa. È stato molto bravo anche nell’interpretazione della salsa meritandosi i complimenti da parte di Carolyn Smith che gli ha voluto dare un 6. Nella seconda manche l’ormai ex interprete del capitano Tommasi nella fiction Don Matteo, si è presentato sulla pista da ballo al fianco di Alessandra Tripoli per proporre un freestyle che è stato salutato con una certa soddisfazione sia da parte della giuria che dal pubblico. L’esibizione ha ottenuto un pesante 4 da Guillermo Mariotto che tuttavia è andato controcorrente giacché Zazzaroni ha dato 6, la Lucarelli e Canino 7 mentre Carolyn Smith addirittura un 9. Il punteggio complessivo delle due manche è stato di 39 permettendo alla coppia di chiudere al terzo posto a pari merito con Martin Castrogiovanni e Martina Stella.

