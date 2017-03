SOGNANDO GIANNI MORANDI/ Su Rai 3 il corto con protagonisti alcuni ragazzi con Sindrome di Down (25 marzo)

Gianni Morandi (LaPresse)

SOGNANDO GIANNI MORANDI, SU RAI 3 IL CORTOMETRAGGIO CON PROTAGONISTI RAGAZZI CON SINDROME DI DOWN (OGGI, 25 MARZO 2017) - Oggi, sabato 25 marzo 2017, la terza rete nazionale manderà in onda dalle 10.40 un cortometraggio intitolato “Sognando Gianni Morandi”. I protagonisti del progetto sono alcuni ragazzi con la Sindrome di Down, Giovanni in primis: il corto è stato realizzato all’interno delle abitazioni di via Saragozza, a Bologna, dove ognuno di loro porta avanti, nei weekend, un percorso di conquista dell’autonomia, la stessa direzione che anche la Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down, indetta nel 2012 dalle Nazioni Unite per il 21 marzo, promuove. #NoSpecialNeeds è stato l’hashatg che l’ha accompagnata lo scorso martedì sui social. A “Sognando Gianni Morandi” verranno mostrati spaccati della vita quotidiana, sociale e personale, dei ragazzi, con sogni e desideri. Tra tutti, uno sembra essere in cima alla lista: quello di conoscere il celebre cantautore Gianni Morandi. Poterlo incontrare, e magari cantare insieme a lui qualcuno dei suoi pezzi più celebri: un sogno che, come mostreranno le immagini, può arrivare a essere realizzato. La scommessa dell’Associazione d’iDee punta all’integrazione, e “Sognando Gianni Morandi” racconterà i passi che ogni ragazzo coinvolto nel progetto ha fatto su questa precisa strada.

