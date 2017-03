STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Amici, Madagascar 3 (sabato, 25 marzo 2017)

Stasera in tv Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 25 MARZO 2017 - Grandi novità previste per la programmazione Mediaset per la prima serata di sabato 25 marzo 2017. C'è infatti grande attesa per la prima puntata del serale di Amici di Maria, che sarà probabilmente uno dei programmi più seguiti della serata. Non mancheranno film e serie tv di gran qualità.

S'inizia con Canale 5 che alle 21.20 manderà in scena l'attesissimo ritorno del serale di Amici di Maria De Filippi, il talent di successo delle reti Mediaset. Tante le soprprese di quest'anno, a partire dai giudici previsti per la nuova edizioni. Ambra Angiolini ed Ermal Metal sono tra i nomi più attesi. Come di consueto i ragazzi approdati alla fase finale del programma verranno suddivisi in due squadre e si sfideranno a suon di talento. A seguire, l'informazione giornalistica del TG5. Per la gioia dei più piccoli, su Italia 1, verrà trasmesso il film d'animazione Madagascar 3-Ricercati in Europa. I simpatici abitanti dello Zoo di Central Park, nel tentativo di fare ritorno a New York, si ritrovano catapultati in una rocambolesca fuga in giro per l'Europa. A seguire verrà trasmesso l'undicesimo episodio della quinta stagione di Arrow, l'arciere mascherato di verde. Rete 4 propone il biografico Romeo Killer-Sospetti in famiglia, che racconta la storia di Chris, un giovane bello ed avvenente sospettato di aver ucciso il padre e ferito la madre. Il detective Sullivan tenterà in tutti i modi scoprire la verità. In seconda serata, spazio al film d'azione D-Tox. Il sergente Mallow viene rinchiuso in un certo riabilitativo dopo un lungo periodo segnato da depressione ed alcolismo. Durante una burrascosa tempesta di neve nel centro si verificheranno alcune morte sospette.

Su La 5 è tempo di risate con il film Rosamunde Pilcher:neve d'aprile. Caroline è in procinto di recarsi un Inghilterra per sposare Hugh. Ma prima si recherà in Scozia per far visita ad uno dei suoi fratelli. Il viaggio cambierà per sempre la sua vita. Su Mediaset Extra andrà in onda una nuova puntata de Le Iene Show, condotta da Nadia Toffa. Su Iris verrà trasmesso un classico del cinema comico italiano ovvero, L'allenatore nel pallone con Lino Banfi, Andrea Roncato e Licinia Lentini. Ancora cinema su Italia 2 con il film The time machine, ispirato ad un romanzo di fantascienza. Un giovane scienziato, con l'intento di salvare la vita della propria amata morta in un tragico incidente, cercherà in tutti i modi di rendere possibile i viaggi nel tempo. Top Crime trasmetterà due nuove puntate della prima stagione di CSI New York, storica serie tv crime. Su Boing andranno in onda due nuove puntate del cartone animato Doraemon.

PROGRAMMAZIONE MEDIASET DI STASERA -

Canale 5

ore 21.20 Amici di Maria De Filippi, talent show

Ore 00.30, TG5, telegiornale

Italia 1

ore 21.10 Madagascar 3-Ricercati in Europa, film d'animazione

Ore 22.55 Arrow V-Episodio 11, serie tv d'azione

Rete 4

ore 21.15 Romeo Killer-Sospetti in famiglia, film biografico

Ore 23.23 D-Tox, film d'azione

La 5

ore 21.10 Rosamunde Pilcher: neve d'aprile, film comico

Mediaset Extra

ore 21.15 Le Iene show, programma d'intrattenimento

Iris

ore 21.00 L'allenatore nel pallone, film comico



Italia 2

ore 21.10 The time machine, film fantascientifico



Top Crime

ore 21.10 CSI New York I- Episodi 9 e 10, serie tv crime

Boing

ore 21 Doraemon, cartone animato

© Riproduzione Riservata.