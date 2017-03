STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Ballando con le stelle, Ncis, L'ultimo lupo (sabato, 25 marzo 2017)

Stasera in tv Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 25 MARZO 2017 - La programmazione dei canali Rai, predisposta per la prima serata di sabato 25 marzo sarà, come sempre, in grado di intrattenere al meglio il pubblico da casa, con trasmissioni di alta qualità ed adatti a tutta la famiglia. La nuova puntata di Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci, catturerà senz'altro gran parte dello share.

Si parte proprio dallo show di Rai Uno, Ballando con le stelle. Nella scorsa puntata, tra il consueto turbinio di battibecchi tra giudici e concorrenti e le esibizioni più o meno brillanti dei vip in gara, abbiamo assistito alla definitiva eliminazione di Fausto Leali. A batterlo è stato l'attore e modello brasiliano Leoni. Al termine del talent show, Rai Uno trasmetterà una nuova puntata di Tutto quanto fa tendenza, il magazine dedicato al mondo del fashion ed in generale della moda Made in Italy. Rai Due invece proporrà un nuovo episodio di NCIS XIV, la serie tv poliziesca che narra le avventure di un gruppo di agenti di un nucleo speciale operativo della Marina Militare americana. A seguire, spazio all'approfondimetno giornalistico con TG2 Dossier. Rai 3 propone invece il film drammatico dal titolo L'ultimo lupo. La pellicola si basa sul romanzo Il totem del lupo di Jlang Rong e racconta la storia di due giovani studenti cinesi inviati in Mongolia per insegnare a leggere e scrivere alle popolazioni nomadi del posto. Chen Zhen, uno dei due ragazzi rimarrà profondamente affascinato dai lupi e dal mondo che li circonda. In seconda serata, spazio all'approfondimento giornalistico di TG3 nel mondo.

Su Rai 4 è tempo di azione con la pellicola cinematografica intitolata Blitz ed interpretata da Jason Statham. Il protagonista del film è Tom Brant, un agente di polizia dal carattere irruento ed irascibile. Durante un posto di blocco picchierà a sangue alcuni ragazzi intenti a rubare un'automobile. Su Rai 5 verrà trasmesso l'Osn Concerto Toscanini, uno straordinario spettacolo realizzato dalla Rai per commemorare Arturo Toscanini. Su Rai Movie ancora cinema con il film drammatico La caduta delle aquile, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Bruno Stachel riesce a farsi strada ed entrare a far parte nell'aviazione tedesca. La sua brama di potere verrà prontamente ostacolata dal comandante e dai camerati. Infine su Rai Premium spazio alle vicende del fiction Rai, Un passo dal cielo 4.

PROGRAMMAZIONE RAI DI STASERA -

Rai Uno

ore 21.10 Ballando con le stelle, talent show

Ore 00.25 Tutto quanto da tendenza, dossier di moda

Rai due

ore 21.05 NCIS Los Angeles XIV, serie tv poliziesca

Ore 23.30 TG 2 Dossier, approfondimento giornalistico

Rai tre

ore 21.10 L'ultimo lupo, film drammatico

Ore 23.20 TG3 nel mondo, telegiornale

Rai 4

ore 21.15 Blitz, film d'azione

Rai 5

ore 21.15 Osn Concerto Toscanini, concerto

Rai Movie

ore 21.20 La caduta delle aquile, film drammatico



Rai Premium

ore 21.20 Un passo dal cielo 4

