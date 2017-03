STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Celebrity Masterchef e Chirurgia estrema (sabato, 25 marzo 2017)

Celebrity Masterchef

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 25 MARZO 2017 - Vasto palinsesto di Sky per la serata di sabato 25 marzo. Tra repliche di programmi trasmessi durante la settimana e molte prime tv. Tra i più seguiti ci potrebbe essere In Treatment, trasmesso in contemporanea su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno. Andranno in onda ben 5 puntate in prima Tv della Terza e ultima stagione. In Treatment, ruota intorno a Giovanni Mari, psicoterapeuta, interpretato da Sergio Castellitto. Il dottore riceve dal lunedì al giovedì, pazienti con diverse problematiche, mentre il venerdì diventa lui stesso paziente, sottoponendosi a delle sedute. Su Fox invece andrà in onda il finale di stagione di The Whispers, dove l'FBI indaga su omicidi compiuti da bambini.

Due puntate di Law & Order dal titolo "Tutto o niente" e "Protezione fraterna", verranno trasmesse su Fox Crime. In queste puntate vedremo investigatori e avvocati, risolvere l'omicidio di un vigile del fuoco e sua moglie, e quello di due studenti trovati carbonizzati nella loro casa. Su Fox Life nuove puntate della terza stagione di Chirurgia Estrema, dove due chirurgi cercano di rimediare ai danni provocati da interventi precedenti. Replica delle puntate 3 e 4 di Celebrity Masterchef su Sky Uno. Dove i Vip si sfidano in cucina per conquistare il titolo di primo celebrity Masterchef, e donare 100.000 euro in beneficenza.

Sky Cinema Hits manderà in onda il film Non essere cattivo, ambientato ad Ostia nel 1995. Due amici Vittorio e Cesare, migliori amici, quasi fratelli che vivono in un quartiere degradato, passando il tempo a drogarsi, bere e azzuffarsi. Entrambi però cercheranno col tempo di diventare protagonisti della propria vita. Commedia su Sky cinema Family dal titolo Genitori in Trappola. Due gemelle Annie e Hallie, hanno sempre vissuto separate dopo il divorzio dei loro genitori. Si incontrano in un campo estivo, e mettono in atto un piano per fare riavvicinare i propri genitori. La musica del cuore su Sky Cinema Passion, porterà il romanticismo in questo sabato sera. Roberta delusa dal suo matrimonio fallito, si ritrova ad insegnare a suonare il violino in una scuola con ragazzi disadattati. Kill Your Friends, thriller ambientato negli anni '90 su Sky Cinema Max. Un giovane manager è avido di successo, per raggiungere i suoi scopi e salvaguardare la carriera è capace di uccidere.

PROGRAMMAZIONE SKY DI STASERA -

Fox ore 21.00 The Whispers, fiction.

Fox Crime ore 21.05 Law & Order, fiction.

Sky Atlantic ore 21.15 In Treatment, fiction.

Fox Life ore 21.00 Chirurgia estrema, reality show.

Sky Uno ore 21.15 Celebrity Masterchef, reality show.

Sky Cinema 1 ore ore 21.15 In Treatment, fiction.

Sky Cinema Hits 21.15 Non essere cattivo, drammatico.

Sky Cinema Family ore 21.00 Genitori in trappola, commedia.

Sky Cinema Passion ore 21.00 La Musica nel cuore, drammatico.

Sky Cinema Max ore 21.00 Kill Your Friends, thriller.

© Riproduzione Riservata.