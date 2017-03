STEFANO DE MARTINO/ News: la foto a petto nudo infiamma il weekend delle sue fans (oggi, 25 marzo 2017)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: LA FOTO A PETTO NUDO INFIAMMA IL WEEKEND DELLE SUE FANS - Stefano De Martino è un bel ragazzo e sa di esserlo. Con il suo fisico scultoreo il ballerino di Amici di Maria De Filippi può permettersi di mostrarsi a petto nudo e lo fa spesso per lavoro. Ultimamente l’ex marito di Belen Rodriguez usa i social per pubblicizzare alcune marche per cui fa da testimonial e per questo nelle foto che pubblica appaiano spesso tali brand. Nelle scorse ore Stefano ha deciso di dare visibilità alla marca Pyrex e sicuramente le fans dimenticheranno difficilmente la foto scelta da De Martino per sfoggiare il brand. Il ballerino ha infatti pubblicato una bella foto in bianco e nero che lo ritrae a petto nudo con indosso solo i pantaloncini della Pyrex e il brand appare proprio sotto i suoi fianchi. Il “venerdì” di De Martino ha sicuramente incontrato il favore delle sue fans, che hanno premiato la foto con oltre 19mila like. Lo scatto di Stefano a petto nudo “infiammerà” sicuramente il weekend delle sue ammiratrici, come testimoniano centinaia di commenti: “Mamma mia!!!!mi gira a cap e chi siiiiiii!!nn ti posso guardare esce la pazzaria!!!”, “Direi che in questa foto hai dato il meglio di te”, “Così sembra già un venerdì migliore”. Clicca qui per vedere la foto.

