STRISCIA LA NOTIZIA/ La replica di Dermes. Che servizi ci saranno oggi, 25 marzo 2017?

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 25 marzo 2017) Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Striscia la notizia. In attesa di scoprire quali servizi vedremo oggi, ecco il riassunto di quelli trasmessi ieri. Si inizia con Dario Ballantini, nei panni del leader della Lega Nord, Matteo Salvini, munito come sempre della sua felpa e della voglia di andare contro tutto e tutti, soprattutto gli stranieri. Segue la rubrica curata da Cristina Gabetti, Occhio al futuro, che vede come protagoniste due ragazze siciliane che si sono incontrate a Milano dove hanno ideato e realizzato i primi tessuti ricavati dagli scarti degli agrumi. Edoardo Stoppa si è recato presso un centro di recupero per animali a Novello, in provincia di Cuneo, dove un veterinario ha deciso di dividere la sua casa con i ricci con problemi e ha cominciato a costruire un piccolo ospedale da dedicare alla loro cura.

Il Mago Casanova si è occupato della vendita di sigarette ai minori a opera di una tabaccheria. In barba alla legge infatti venivano vendute tranquillamente le sigarette a ragazzini anche di soli otto anni senza battere ciglio. Chiara Squaglia ha deciso di parlarci di una spiacevole sorpresa che attende i passeggeri del treno una volta arrivati a Firenze, nella stazione di Santa Maria Novella. Qui infatti numerosi storni riempiono le strade di guano che produce spesso cadute e scivoloni dei poveri viaggiatori. Alessia Bettina, assessore all'ambiente del comune di Firenze, ha assicurato all'inviata di Striscia che verranno installati dissuasori acustici per allontanare gli uccelli.

Dopo il cabaret di pasticcini, i filmati divertenti che popolano il web, è il momento di Luca Galtieri che ci mostra le immagini di Comiso (Ragusa) e Sesto San Giovanni (Milano) dove vengono gettati i rifiuti per strada, nonostante i divieti. Dopo i servizi realizzati da Rajae sull'operato dell'Istituto Dermes, Marilena Puzone, l'amministratore unico ha chiesto di parlare con la trasmissione e Max Laudadio ha ascoltato le sue dichiarazioni. La portavoce della Dermas ha confessato che i video mostrati da Striscia hanno lasciato tutti loro meravigliati e stupidi e che hanno messo in atto delle verifiche su quanto segnalato.

Torna la rubrica di Davide Rampello, Paesi e Paesaggi, che ci porta in Toscana, a Radda in Chianti, in provincia di Siena, dove una veterinaria americana ha deciso di allevare capre molto particolari, 250 esemplari che vivono tutto l'anno all'aperto e che danno vita a un prestigioso cashmere. Riccardo Trombetta ci parla invece di Iva in ambito di ristrutturazione edilizia, altro campo in cui l'Agenzia delle Entrata sembra non avere le idee chiare.

Valerio Staffelli torna a parlare di segreteria e dispositivi Apple, in passato infatti aveva affrontato questo problema, ovvero sborsi onerosi da parte di consumatori che attivavano inconsapevolmente il servizio. Tutte le compagnie telefoniche aveva provveduto a risolvere questo problema, tranne l'H3G, che soltanto in questi giorni sta lavorando per eliminare questo disservizio.

La puntata si chiude con 100% Brumotti che ci porta a visitare la cittadella di Mondovì, in provincia di Cuneo, un luogo dalla storia incredibile che dal 1999 ha chiuso i battenti. Il sindaco del paese, Stefano Viglione, chiede alle istituzioni di intervenire e valorizzare il territorio.

