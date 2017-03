SUPERGIRL 2 / Anticipazioni puntata 25 marzo: Kara vuole un appuntamento con Mon-El?

Supergirl 2, in prima Tv assoluta su Italia 1

SUPERGIRL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Dall 19:25 di oggi, sabato 25 marzo 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Supergirl 2, in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, dal titolo "Possiamo essere eroi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: James (Mehcad Brooks) continua ad assumere il ruolo di Guardian (Mehcad Brooks) anche fino al mattino, mentre Winn (Jeremy Jordan) crolla dal sonno. Quando nota che la sua tuta si è danneggiata, va in agitazione perché anche Kara (Melissa Benoist) gliene ha chiesta una per Mon-El (Chris Wood) e vorrebbe che le dicessero la verità. Più tardi, M'gann (Sharon Leal) inizia a battere contro il vetro della sua cella, fino a romperlo, e sviene non appena J'onn (David Harewood) le si avvicina. Alex (Chyler Leigh) ipotizza che possa fingere, ma il Marziano lo esclude perchè sente che M'gann non è presente. Intanto, Livewire (Brit Morgan) affronta una nuova seduta psichiatrica, ma riesce a liberarsi grazie ad uno stratagemma. Sia Kara che J'onn entrano in agitazione, anche se per motivi diversi. Mentre Supergirl teme per quello che farà Livewire, Alex fa l'errore a J'onn di donare il suo sangue a M'gann per salvarla, ma il Marziano è rancoroso e non vuole farlo. Durante un nuovo attacco di Livewire, James interviene come Guardian e viene smascherato. Kara non approva, soprattutto dopo aver saputo che era l'unica ad esserne rimasta all'oscuro. Crede che sia troppo pericoloso e gli chiede di fermarsi, ma James decide di allontanarsi deluso. Alex invece cerca di convincere J'onn a valutare come in precedenza M'gann lo abbia salvato donandogli il suo sangue e lo invita a provarre a vedere se c'è del buono in lei. J'onn invece crede che l'odio gli sia necessario per ciò che è successo alla sua famiglia per mano dei Marziani Bianchi. Visto che le scelte di Mon-El di allontanarsi dal posto di lavoro ha rischiato di mettere in serio pericoloo i presenti, Kara decide di affrontarlo. Gli chiede apertamente di rivelarle il motivo per cui vuole aiutarla, ricordandogli che quando stava male l'ha baciata. Grazie alle sue parole, J'onn decide di aiutare M'gann, che incontra sul piano astrale. Ha modo di parlarle, mentre la Marziana si scusa per quello che il suo popolo ha fatto a quello del leader del DEO: ora le crede. La squadra invece scopre che in realtà Livewire è stata rapita da alcuni criminali, ma James e Mon-El decidono di intervenire senza dire nulla a Kara. Winn è quindi costretto a rivelarle di aver mentito pocco prima, nell'affermare di non sapere dove si trovi Livewire. Guardian e Mon-El si trovano infatti in ostaggio di uno scienziato pazzo (Steve Valentine), che intende usare i loro poteri a proprio vantaggio. Ad impedirgli di continuare l'esperimento sarà Kara, che usa il suo soffio gelido per salvare Livewire. La metaumaan, tuttavia, ha già ripreso i suoi poteri e accenna ad attaccare Supergirl. Accetta però di collaborare con lei per la cattura dei criminali. A missione conclusa, M'gann è ormai cosciente grazie al sangue di J'onn, ma gli rivela che il suo popolo le ha annunciato il suo arrivo. Dopo non essere riuscita a chiarire con James, Kara si presenta a casa di Mon-El, che ammette finalmente di provare qualcosa per lei.

SUPERGIRL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 MARZO 2017, EPISODIO 11 "POSSIAMO ESSERE EROI" - J'onn inizia a seguire M'gann per proteggerla da un possibile attacco, ma Armek, l'ex compagno della Marziana, arriva sulla Terra con l'ordine di portarla di nuovo su Marte per affrontare la sua esecuzione. Le dà infine due ore di tempo per arrendersi, prima che lui e la sua squadra la prelevino a forza. J'onn decide quindi di portare M'gann al DEO per proteggerla al meglio, ma la vera Marziana si presenta poco dopo, rivelando che la sua sosia è in realtà un travestimento di Armek. Il DEO viene quindi sigillato,ma Armek riesce a assumere l'identità di Winn ed avvia una fusione nucleare nel palazzo, mentre un altro Marziano Bianco tende un'imboscata a Kara e Alex. Superata la minaccia, Kara chiederà a Mon-El di fissare un appuntamento, ma scoprirà che è già impegnato con Eve.

