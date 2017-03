THE FLASH 3 / Anticipazioni puntata 25 marzo 2017: esiste un modo per salvare Iris!

The Flash 3, in prima Tv assoluta su Italia 1

THE FLASH 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nel preserale di oggi, sabato 25 marzo 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di The Flash 3, in prima Tv assoluta. Sarà l'11°, dal titolo "Vivo o morto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Barry (Grant Gustin) è sconvolto dalla visione avuta sul futuro ed alla morte di Iris (Candice Patton). Porprio per questo non riesce a rimanere concentrato sulla difesa della città ed anche il suo potere sembra più debole. Continua tuttavia ad allenare Wally (Keiynan Lonsdale) nel suo nuovo ruolo di Kid Flash. Caitlin (Danielle Panabaker) chiede invece aiuto a Julian (Tom Felton) di aiutarla a guarire dal potere, ma scopre che non è in grado di farlo. Più tardi, la città viene colpita da Jared Morillo (Stephen Huszar), un criminale che il team ha già affrontato in passato. Barry cerca di fermarlo, ma qualcosa non va e si dimostra ancora più debole. Convinto di poter arrivare ad una soluzione, chiede poi a HR (Tom Cavanagh) qualcosa di più sulla possibilità di cambiare il futuro. Mentre Caitlin propone a Julian di unirsi al team, Flash affronta Morillo sul tetto di un palazzo, ma il criminale sta per sparargli di nuovo, prima che Kid Flash intervenga per salvarlo. Barry però è rabbioso perché non ha seguito i suoi ordini e decide di rimangiarsi la parola data sull'allenamento. Gli amici si riuniscono poi per dare il via all'inaugurazione del museo, che si rivela un fallimento. Solo Julian si presenta e annunci di voler accettare l'invito di Caitlin, ma gli amici non sono convinti che sia la cosa giusta. Poco dopo, Barry mostra a Iris un articolo di giornale futuro che la riguarda e le rivela la verità. Dopo averne parlato con gli amici e grazie a HR, il team conclude che potrebbero riuscire a stravolgere il futuro cambiando degli eventi precisi. Analizzando i prossimi eventi, Cisco (Carlos Valdes) e Barry si intromettono nel futuro e controllano i titoli del telegiornale. Si ritrovano quindi di fronte al momento in cui Savitar ucciderà Iris e notano che qualcosa è cambiato da quando ne hanno parlato. HR è infatti presente sul tetto per uccidere il metaumano, ma senza riuscirci. Fra i titoli del notiziario, scoprono inoltre che Caitlin diventerà Killer Frost e sarà una fuggitiva. Dopo aver chiarito con Wally, la squadra si attiva per fermare Morillo, che è riuscito ad evadere. Barry spinge Kid Flash ad agire, convinto di essersi sbagliato a non crederlo pronto, ma solo in seguito gli rivela di considerarlo un eroe e che dovrà essere lui a catturare Morillo, per modificare il futuro. Risolta la minaccia, Cisco riesce ad avviare il museo di HR ed infine si riuniscono tutti per inaugurare la casa di Barry e Iris. Viene invitato anche Julian, che viene accolto ufficialmente nella squadra.

THE FLASH 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 MARZO 2017, EPISODIO 11 "VIVO O MORTO" - Una cacciatrice di taglie di Terra-19 con poteri simili a Cisco, un certo Gipsy, giunge su Terra-1 con l'intenzione di catturare HR e riportarlo sul loro pianeta. I viaggi intedimensionali sono infatti proibili per la loro gentee e deve essere sottoposto a processo, che porterà poi verso la sua esecuzione. Cisco richiede di poter accedere ad un duello all'ultimo sangue per salvare l'amico ed anche se accetta, Barry e HR cercano di intrappolare la cacciatrice, ma senza successo. Intanto, Iris spinge Wally ad aiutarla a catturare un trafficante di armi e si confronta con il criminale senza avere alcun timore di essere uccisa. Grazie a Julian, Cisco è invece in grado di sfruttare un punto debole di Gipsy per scconfiggerla, ma le risparmia la vita. Le sottolinea tuttavia che HR rimarrà su Terra-1 e le impone di informare la sua gente che in realtà è morto per mano sua. Anche se la cacciatrice si infuria, alla fine è costretta ad accettare. Più tardi, Barry inizia a pensare di aumentare la velocità di Wally in modo che possa impedire l'omicidio di Iris.

