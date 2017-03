THOMAS BOCCHIMPANI/ Saprà dare il massimo? (Amici 16, serale 25 marzo 2017)

Amici 2017

THOMAS BOCCHIMPANI, L’ALLIEVO DELLA SQUADRA BIANCA: TALENTO DAL GRANDE CARISMA (AMICI 16, SERALE 25 MARZO) - Tra poche ore nella prima serata di Canale 5 viene trasmesso il primo esclusivo appuntamento con la fase serale del noto talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Tra i concorrenti che sono riusciti a coronare una prima parte del loro sogno accedendo a questa cruciale fase del talent c’è anche il giovanissimo cantante Thomas Bocchimpani. Quest’ultimo fa parte della squadra dei bianchi gestita dal noto cantante Morgan: in attesa di scoprire quale sarà il contributo che saprà dare alla propria compagine, ricordiamo come nella settimana che ha preceduto l’ultimo pomeridiano non abbia sofferto l’emozione e la tensione del momento più di tanto. Infatti, avvicinato da Marcello Sacchetta e Stefano De Martino in sala prove, il buon Thomas ha sottolineato come lui debba soltanto cantare e restare in attesa di quello che succederà, con la consapevolezza di aver dato il massimo. Vedremo stasera se anche in questa occasione saprà tenere a freno le proprie emozioni.

THOMAS BOCCHIMPANI, L’ALLIEVO DELLA SQUADRA BIANCA: IL PERCORSO (AMICI 16, SERALE 25 MARZO) - L’esperienza di questo giovane talento del panorama musicale italiano all’interno della scuola di Amici 16 è stata senza dubbio positiva. Certo ci sono stati anche dei momenti difficili, che tuttavia lo hanno aiutato a farlo crescere sia sotto il profilo caratteriale che sotto quello artistico. La prima apparizione nel programma della De Filippi è arrivata nella puntata pomeridiana del 26 novembre del 2011 dove ha sfidato al meglio di tre manche Alessio avendo la peggio con un parziale di 3-1. Tuttavia successivamente saprà prendersi la propria rivincita avendo la meglio nei confronti dello stesso Alessio in ben due occasioni. Thomas ha rischiato il proprio banco ad Amici in una sola situazione vincendo nella sfida immediata con Lucas mentre il 25 febbraio ha visto andare a vuoto il suo tentativo di entrare nel serale. L’appuntamento è però rimandato soltanto di qualche settimana giacché nella puntata del 18 marzo viene scelto per entrare a fare parte della squadra dei Bianchi capitanata da Morgan.

