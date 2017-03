UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma VS Graziella, il nuovo catfight è servito! (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: ECCO COSA È SUCCESSO TRA DAME E CAVALIERI - Gemma Galgani è finita nuovamente al centro delle polemiche social: come mai? La dama torinese più amata del trono over di Uomini e Donne, spera di conquistare nuovamente il cuore di Marco Firpo, il cavaliere genovese con il quale aveva intrapreso una conoscenza durante il corso del passato settembre. Durante l'ultima puntata della settimana andata in onda ieri, sono proseguite le dinamiche tra dame e cavalieri mettendo in evidenza i forti contrasti che stanno attualmente vivendo Nino ed Anna Tedesco: tornerà la pace per la coppia? Nel frattempo, si sono sviluppate anche nuove conoscenze e, tra queste, emerge un rapporto più confidenziale tra Graziella e Giovanni interrotto però per via di una importante differenza di età. L'uomo afferma di avere 82 anni mentre la donna non ha voluto rivelare la sua età per poi venire "smascherata" proprio da Gemma Galgani che ha svelato gli anni della dama davanti a tutto lo studio. Le due dame infatti, sono coetanee e, dopo questa "spinosa" discussione, gli Studi Elios si sono altamente infiammati con un catfight di tutto rispetto e che strizzava l'occhio alle liceali fuori dalla scuola per un “selfie” di troppo. Momento "no" anche per Chiara e la sua frequentazione con Giuseppe e, nella discussione si "ripresenta" anche Bruno e il comportamento durante la scorsa puntata. Anna e Nino, dopo il loro confronto hanno voluto cercare di chiarirsi fuori dagli studi e, rientrando hanno affermato che la discussione fosse sicuramente rientrata esprimendo la volontà di stare insieme per qualche giorno per cercare di mettere da parte tutti i dubbi. Di fronte alla richiesta di Gianni però, entrambi hanno risposto negativamente sull'intenzione di potere abbandonare lo studio: come andrà a finire? A questo punto non ci resta che andare i prossimi sviluppi sentimentali di dame e cavalieri e, come da tradizione, i nuovi appuntamenti televisivi su Canale 5, prenderanno forma da mercoledì 29 marzo a partire dalle 14.45.

