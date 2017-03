UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e news: Luca verso la scelta? Scontri online, ecco perché (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: IL FRATELLO DEL TRONISTA BATTIBECCA CON GLI EX PROTAGONISTI - Una cosa appare ormai certa: il trono classico di Luca Onestini è agli sgoccioli. Il tronista di Uomini e Donne ormai pare avere le idee molto chiare e sembra essere decisamente propenso nei confronti di Soleil, la corteggiatrice che ha catturato l'attenzione anche di Marco Cartasegna, l'ex modello che ha avuto più di una occasione per potersi confrontare con lei. In moltissimi però, proprio per questo strano "triangolo", hanno messo in evidenza un particolare non indifferente: Luca e Marco sembrano i corteggiatori di Soleil. La ragazza infatti, cattura l'attenzione di entrambi in maniera assidua e costante, ecco perché, ci verrebbe quasi da pensare che potrebbe perfino rinunciare alla "scelta" in favore di un "no" e del conseguente trono a settembre. Anche ex protagonisti di Uomini e Donne stanno puntando il dito contro la Sorge e, il mezzo al mucchio emergono Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti. I due fidanzati, dopo la scelta hanno immediatamente iniziato una convivenza in quel di Roma e, solo da poco hanno avuto modo di poter guardare nuovamente le dinamiche del trono classico. Dopo numerose sollecitazioni da parte dei fan, la coppia ha espresso il suo punto di vista sul percorso dei nuovi tronisti attualmente in onda per poi commentare Onestini scrivendo sulle Instagram Stories un chiaro: "Cercasi pall*". La replica di Gianmarco, fratello minore di Luca, non è tardata ad arrivare e, sempre su Instagram ha apostrofato i due come "Morti di fama", per poi affermare: "Siccome mi segnalate in un sacco i video di Sonia ed Emanuele, volevo dire che deve essere veramente frustrante dover fare dei video in cui screditate mio fratello, se no non vi ca*a nessuno". Prontissima la risposta di Sonia Lorenzini, sempre attraverso Instagram: "A parte che mi dispiace che per un video ironico, dove abbiamo dato dei ‘senza palle‘ a 2 ragazzi in modo assolutamente ironico, ci sia gente che arrivi ad offendere, comunque morti di fama no sicuramente, perché se no sarei potuta stare per alti mesi. Se avessi voluto cercare la fama, probabilmente mi sarei comportata in modo diverso perché nessuno mi aveva cacciato. Comunque pensasse a chi magari non in modo ironico gli dà del ‘morto di fi*a‘!". Anche Emanuele Mauti ha voluto dire la sua affermando che Gianmarco fosse solo alla ricerca di un poco di "popolarità riflessa".

© Riproduzione Riservata.