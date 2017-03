VALERIO SCANU/ Una conduzione a suon di selfie (Ballando con le stelle 2017, 25 marzo)

Ballando con le stelle 2017

VALERIO SCANU, IL PRESENTATORE DELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) - Valerio Scanu, ormai lo si è capito, sta dando un'impronta molto social alla conduzione del celebre talent in onda su rai 1, Ballando con le stelle 2017. L'ex concorrente di Amici, ormai cantante affermato, sin dall'inizio del programma ha mostrato le sue doti nel campo della tecnologia e dei nuovi media, promuovendo il programma a suon di selfie con il pubblico, di tweet e di video delle esibizioni dei concorrenti pubblicate puntualmente sul web. La polemica tra Scanu e il direttore di Novella 2000, che aveva infiammato le prime puntate della trasmissione e che aveva lasciato il pubblico col fiato sospeso, sembra essersi esaurita per lasciare spazio alla faida tra Selvaggia Lucarelli e la concorrente in gara Alba Parietti...

VALERIO SCANU, SELFIE E VIDEO CON I CONCORRENTI, I GIUDICI E LA PRESENTATRICE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) - Nella scorsa puntata di Ballando con le stelle 2017 del 18 marzo, ancora, il cantante ha continuato a girare dietro le quinte con l'immancabile smartphone, mostrando anche i retroscena della trasmissione e continuando la sua opera di promozione niente affatto tradizionale. Valerio Scanu non perde occasione per farsi selfie con i fan e con il pubblico della trasmissione, ma soprattutto mostra un volto inedito dei concorrenti ripresi nei momenti di paura e in quelli immediatamente precedenti o successivi all'esibizione. Scanu non lascia in pace nemmeno i giudici che riprende costantemente durante gli intervalli e le pubblicità. Il cantante non ha risparmiato neppure Milly Carlucci di cui è riuscito a mostrare aspetti inediti, rilevando il suo carattere brioso e divertente. Immancabili, poi come sempre, la rassegna di fotografie con gli ammiratori che da sempre dimostrano un grande affetto a Scanu e che lo hanno seguito in questa avventura a Ballando con le stelle.

VALERIO SCANU, COSA FARÀ QUESTA SERA? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) - La domanda ora è: come si comporterà Scanu durante la nuova puntata di questa sera? Continuerà a fare fotografie e filmati da pubblicare sui social? Ci saranno nuove polemiche oppure la trasmissione prenderà la strada del divertimento e dell'armonia tra giudici e concorrenti? Molto probabilmente Scanu non rinuncerà ad andare in giro con il suo smartphone e continuerà a mostrare al pubblico aspetti interessanti del programma. Per scoprirlo tuttavia non ci resta che guardare la trasmissione in onda su Rai 1 e, soprattutto, sperare che a Scanu non si scarichi il cellulare...

© Riproduzione Riservata.