VERISSIMO/ Anticipazino e ospiti puntata 25 marzo: Gabriel Garko, Alessandra Amoroso e Giuliano Peparini

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 MARZO: GABRIEL GARKO OSPITE DI SILVIA TOFFANIN - Gabriel Garko sarà ospite oggi nella nuova puntata di Verissimo per presentare al pubblico di Silvia Toffanin la nuova stagione de L’Onore e il rispetto, la fortunata fiction di Canale 5 nella quale si ritroverà a vestire ancora una volta i panni dell’amato Tonio Fortebracci. Gabriel Gargo di recente è finito nell’occhio dei ciclone a causa di alcune dichiarazioni rilasciate da Imma Battaglia, che in un’intervista a Leggo ha dichiarato di non essere gelosa di Eva Grimaldi e, in particolare, di non temere con lui alcun confronto. “Secondo Eva, lo batto da ogni punto di vista”, ha affermato infatti l’attivista del movimento LGBT e le sue parole, che in un primo momento hanno scatenato i rumors sul web, hanno messo in moto la potente macchina di Striscia la Notizia, che, dopo un tentativo andato a vuoto in seguito a una rocambolesca fuga, ha consegnato all’attore l’ambito premio del Tapiro D’Oro.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 MARZO: ALESSANDRA AMOROSO, IL SUCCESSO DI “VIVERE A COLORI” - Appuntamento a oggi pomeriggio su Canale 5 per una nuova puntata di Verissimo, che porterà nello studio di Silvia Toffanin alcuni tra i volti più amati del cinema, della televisione e dello spettacolo. Ospite della puntata anche Alessandra Amoroso, che per la pagina dedicata alla musica racconterà il suo “Vivere a colori” alla luce del grande successo che l’ha travolta nell’ultimo anno. La cantante, nel talk show di Canale 5, ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera, dalle esibizioni più recenti fino agli albori, quando muoveva i suoi primi passi nella scuola di Amici di Maria De Filippi. A confermare la presenza di Alessandra Amoroso a Verissimo è stata la fan page dello show, che di recente ha pubblicato su Facebook un post per dare appuntamento al pubblico e a tutta la “Big Family” della cantante: “Sabato sarà con noi una grande amica di #Verissimo... Alessandra Amoroso!”. Se volete visualizzare il messaggio, potete cliccare qui.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 MARZO: GIULIANO PEPARINI, A UN PASSO DAL SERALE DI AMICI IL COREOGRAFO SI RACCONTA - In vista del grande successo di Amici 2017 e a poche ore dalla prima puntata del serale, Verissimo ospiterà Giuliano Peparini, celebre ballerino e coreografo nonché direttore artistico del fortunato talent di Maria De Filippi. Peparini, noto per il carattere spettacolare delle sue coreografie nelle quali ama unire all’arte del ballo effetti speciali e scenografie all’avanguardia, racconterà al pubblico di Canale 5 dettagli inediti della sua carriera, con un focus sulla sua partecipazione nell’ultima edizione Amici, dove ha avuto un ruolo fondamentale nella scelta dei ballerini. In attesa di assistere alla prima puntata del talent, in onda stasera nel prime time di Canale 5, la fan page di Verissimo ha ricordato la presenza di Giuliano Peparini con un breve post che, nel giro di poche ore, ha collezionato numerosissimi like. Per visualizzare il messaggio direttamente sui social, potete cliccare qui.

