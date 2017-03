VITTORIA MARKOV/ Come se la caverà questa sera? (Amici 16 oggi, 25 marzo 2017)

Amici, 2017

VITTORIA MARKOV, LA BALLERINA NEL TALENT DI CANALE 5: IL SUO PERCORSO (AMICI, 25 MARZO 2017) - Vittoria Markov è una grande protagonista di Amici 16. La ballerina è stata più volte vittima di commenti poco carini, a causa del suo fisico robusto. I fan di Vittoria hanno sempre appoggiato il suo talento e il suo aspetto fisico, dandole tanta forza. La Markov non si è mai arresa e ha continuato a dare grandi soddisfazioni al pubblico che la segue. Da sempre, dalla sua parte è Veronica Peparini, che non ha mai smesso di sostenerla. Sin da quando è piccola concentra le sue forze solo per la danza. Ha partecipato alle selezioni di Amici anche nel corso dell'edizione 2014-2015. Ma non riesce a passare. Così, sceglie di riprovarci quest'anno arrivando a sorprendere anche se stessa. Il suo percorso è ricco di colpi di scena e di grandi soddisfazioni. Instaura un bel rapporto con Veronica Peparini, che puntata dopo puntata la sostiene. Dopo la sospensioni di Riccardo Marcuzzo, Vittoria diviene il capo della squadra Senzapiani. Più volte viene ripresa dai professori, che credono che lei non riesca a prendere delle decisioni valide sugli schieramenti. Ma le sofferenze arrivano attraverso Alessandra Celentano, che da sempre dichiara di non apprezzare il fisico della ragazza. La maestra di ballo è molto dura nei confronti di Vittoria, che nel corso di una puntata finisce in lacrime. Ma la Celentano non ha alcuna pietà per lei e continua a fare commenti sgradevoli nei suoi confronti. In particolare, dichiara che la Markov è in sovrappeso. Questa affermazione porta il web e il pubblico a difendere la ballerina. Il pianto sincero di quest'ultima ha commosso tutti. A intromettersi nella questione ci pensa anche una politica. Stiamo parlando di Silvia Chimienti, del Movimento Cinque Stelle. La donna invita la maestra di ballo ad abbandonare il programma, in quanto le sue affermazioni farebbero da brutto esempio a tutti i ragazzi e le ragazze che seguono la trasmissione. Vittoria continua il suo percorso, arrivando alla corsa verso il serale di Amici 16. La ballerina non riesce ad ottenere l'unanimità dei professori. Giulia Pelagatti decide di chiamare in sfida tre suoi compagni per tentare l'accesso al serale. Tra gli allievi chiamati in sfida vi è anche Vittoria, che per il giudice esterno vince la gara. Giuliano Peparini decide di far passare Vittoria Markov al serale di Amici 16 e viene scelta da Elisa. Dunque, fa parte della Squadra Blu.

VITTORIA MARKOV, LA BALLERINA NEL TALENT DI CANALE 5: COME SE LA CAVERA' QUESTA SERA? (AMICI, 25 MARZO 2017) - Nel corso del serale di Amici 16, Vittoria riuscirà sicuramente a sorprendere ancora di più i giudici e il pubblico. I commenti negativi potrebbero averle dato più forza e l'avrebbero portata ad affrontare meglio le difficoltà del serale e della vita in generale.

