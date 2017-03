XENIA E RAIMONDO TODARO/ Stasera Poison Ivy e Batman sul palco (Ballando con le stelle 2017, 25 marzo)

Ballando con le stelle 2017

XENIA E RAIMONDO TODARO, COSA ASPETTARSI DA STASERA? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 25 MARZO) - Milly Carlucci alla fine della quarta puntata di Ballando con le stelle 2017 assegna il lavoro da svolgere a tutte le coppie: durante l'appuntamento in programma oggi, 25 marzo, dovranno interpretare un ballo che verrà a loro assegnato nei panni di personaggi famosi: che siano supereroi, telefilm, cartoni animati. Xenia e Raimondo Todaro vestiranno i panni di Poison Ivy e Batman e balleranno un Boogie. Xenya quando sente l'assegnazione porta le mani in testa e scoppia a ridere, chissà perché... sarà spaventata? o conosce così bene quel personaggio che già immagina il successo? Ovviamente Raimondo la farà lavorare sodo, e lo farà soprattutto perché dopo la settimana difficile che hanno passato, ma con i risultati avuti; lui continuerà su questa linea. Per scoprirlo bisognerà sintonizzarsi su Rai 1 oggi, sabato 25 marzo.

XENIA E RAIMONDO TODARO, COSA È SUCCESSO LA SCORSA SETTIMANA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 25 MARZO) - La quarta puntata di Ballando con le stelle 2017 si apre con un colpo di scena per i concorrenti. Tutte le coppie vengono divise, e ogni vip scenderà in pista senza il suo maestro e dovrà riconoscere la musica, tenere il tempo e ovviamente fare spettacolo. I concorrenti vengono fatti accomodare a bordo pista, mentre i loro maestri con i microfoni spenti, così da non poter suggerire, sono in sala delle stelle a guardarli ballare. Sono tutti molto preoccupati, anche la bellissima Xenia, che dovrà ballare senza Raimondo Todaro. Dopo 7 concorrenti è il suo turno, il ballo assegnato a Xenia è la salsa, che riconosce subito, ma durante l'esibizione fa ben poco; giusto qualche passo base. Carolyn le da un 5, ed è d'accordo con Ivan Zazzaroni e Fabio Canino che le dicono fin da subito che avrebbe potuto fare molto di più. Milly fa subito notare, che spesse volte Xenia è in difficoltà, per via delle sue bellissime gambe lunghe. Nella sua seconda esibizione, Xenia insieme a Raimondo balla un free style, dove stavolta le bellissime gambe della modella russa vengono notate da Carolyn, che si complimenta con lei per il lavoro svolto; ma il merito è di Raimondo che ha passato tutta la settimana a rimproverare la sua ballerina. Raimondo confessa alle telecamere, in assenza di Xenia, che la rimprovera molto per invitarla a fare di più. Durante la sua esibizione con Raimondo, afferma di aver ballato bene il suo free style soprattutto grazie alla musica, in quanto riesce a dare il meglio di sè quando la coreografia viene creata su un determinato pezzo; e infatti Fabio Canino le da ragione aggiungendo che la musica dal vivo dell'orchestra di Paolo Belli dà una carica particolare. Mentre i ballerini si preparano a scendere in pista, va in onda una clip dove Raimondo dice a Xenia che se non si impegna rischia di tornare a casa; ma Zazzaroni sostenitore di Xenia, dopo l'esibizione, le dice che di sicuro non sarà lei ad abbandonare la gara. Infatti grazie ai suoi 46 punti e al televoto da casa si qualifica per la puntata in programma stasera. Xenia ha il vantaggio di essere bellissima, sensuale e con il suo sguardo rapisce l'intera platea. L'impegno e la determinazione la porteranno a svolgere un gran bel lavoro in sala prove; e solo sudando potrà davvero notare i suoi miglioramenti nel corso delle puntate. Raimondo Todaro è uno dei maestri che nel corso degli anni ha vinto più volte Ballando con le stelle, e quest'anno ha sempre la stessa fame, e di sicuro aiuterà Xenia a sconfiggere i suoi limiti nel mondo del ballo, abbattendoli tutti e facendo forza su quelli.

