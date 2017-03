ZICO e CLAUDIO GENTILE/ I due campioni uno contro l’altro come a Spagna ’82 (Ballando con le stelle 2017)

Zico e Claudio Gentile

ZICO E CLAUDIO GENTILE, I DUE EX CALCIATORI NELLO SHOW DI RAI 1: IL BRASILIANO E LA SUDDITANZA PSICOLOGICA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) - Questa sera va in onda un nuova puntata dello show di Rai 1 Ballando con le stelle 2017 condotto da Milly Carlucci. In questo appuntamento saranno protagonisti anche due eccezionali ex campioni di calcio come il difensore della Nazionale Italiana Campione del Mondo nel 1982 in Spagna Claudio Gentile ed il fantasista brasiliano Zico. I due vestiranno i panni di Ballerini per una notte. Recentemente l’asso carioca, celebre nel mondo soprattutto per le sue straordinarie prodezze direttamente su calcio di punizione, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale calcistico Calciomercato.com sulla cosiddetta sudditanza psicologica da parte degli arbitri nei confronti dei grandi club: “Era una bella Udinese, giocavamo alla pari con le grandi che all’epoca erano Juve e Roma, ma ci accorgevamo che avere la maglietta dell’Udinese ci penalizzava contro certi club: gli scudetti si vincono in campo ma anche fuori”. Ha anche raccontato che nell’anno 1980 è stato vicino ad indossare la maglia del Milan: ”Mi voleva il Milan nel 1980, venne a Rio ma il Flamengo non mi lasciò andare”. Come se la caveranno sulla pista da ballo?

ZICO E CLAUDIO GENTILE, I DUE EX CALCIATORI NELLO SHOW DI RAI 1: LA JUVENTUS SQUADRA CAMELEONTICA PER L’EX CT UNDER 21 (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 25 MARZO) - Come ai vecchi tempi, Claudio Gentile contro Zico. Stavolta non si tratta di calcio ma di una semplice gara di ballo nella quale, però, è beninteso che nessuno dei due vorrà avere la peggio. Nelle ultime settimane Gentile ha parlato della sua Juventus e dell’attuale momento della stagione sottolineando la grande forza ai microfoni del portale web TuttoJuve.com, “La forza di questa squadra è trovare varie soluzioni in corsa, variando a seconda di quello che fanno gli avversari per metterli in difficoltà. Allegri si è accorto che con la difesa a tre non riusciva ad avere abbastanza penetrazione e ha cambiato, con Mandzukic che sbalordisce sempre di più”. Inoltre l’ex difensore e commissario tecnico della Nazionale Under 21, ha rimarcato la capacità della Juventus di prendere i migliori giovani in circolazione come nel caso del difensore centrale Caldara, attualmente in forza all’Atalanta ma già di proprietà bianconera.

