AGENTE 007 - MAI DIRE MAI/ Su Rai Movie il film con Sean Connery (oggi, 26 marzo 2017)

AGENTE 007 - MAI DIRE MAI, IL FILM IN OBDA SU RAI MOVIE OGGI, 26 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Agente 007 - Mai dire mai, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 26 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere spionaggio diretta nel 1983 da Irvin Kershner (L'Impero colpisce ancora, RoboCop 2, Gli occhi di Laura Mars) ed interpretata da Sean Connery (Caccia a Ottobre Rosso, Indiana Jones e l'ultima crociata, Gli intoccabili), Kim Basinger (9 settimane e mezzo, L.A. Confidential, Batman) e Barbara Carrera (Una magnun per McQuade, Condorman, L'isola del Dr. Moreau). Agente 0007 - Mai dire mai è un remake del film Agente 007 - Thunderball (Operazione tuono), e segna l'ultimo ritorno di Sean Connery nei panni di James Bond, ruolo che aveva abbandonato 12 anni prima. Il titolo del film è proprio un ironico riferimento al ritorno di Connery, che nel 1971, dopo avere girato Agente 007 - Una cascata di diamanti, aveva dichiarato che non avrebbe mai più interpretato l'agente segreto inglese. Connery aveva già abbandonato Bond nel 1969, ma dopo un solo film, Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà, interpretato da George Lazenby, aveva ripreso il ruolo che lo aveva reso famoso. Agente 0007 - Mai dire mai è stato veramente l'ultimo film con Connery nei panni di Bond, anche perchè ormai raggiunti i limiti di età che rendevano l'attore scozzese poco credibile nei panni di un uomo d'azione. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

AGENTE 007 - MAI DIRE MAI, IL FILM IN OBDA SU RAI MOVIE OGGI, 26 MARZO 2017: LA TRAMA - Dopo una sessione di addestramento finita male, James Bond (Sean Connery) viene mandato in una clinica per ritrovare la forma, prima di essere rimesso in servizio attivo. Nel frattempo i terroristi della Spectre intendono rubare dal Pentagono due testate nucleari, grazie all'aiuto dell'Agente 12 (Barbara Carrera). Quest'ultima viene impiegata anche come finta infermiera nella clinica in cui è ricoverato Bond, ma quest'ultimo se ne accorge e riesce a metterla fuori combattimento. Purtroppo l'Agente 12 e Jack Petrescu (Gavan O'Herlihy) riescono a sottrarre le testate nucleari e a inserirle in un lacio di test. Dopo il lancio la Spectre prende il controllo dei missili in volo e può così ricattare gli Stati Uniti chiedendo un riscatto milionario. Per affrontare questa rischiosa missione non rimane che richiamare in servizio James Bond.

