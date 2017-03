AL BANO COME STA?/ Loredana Lecciso in collegamento con Barbara D’Urso (Domenica Live)

Albano Carrisi

AL BANO E LOREDANA LECCISO: LA COMPAGNA DI CARRISI IN COLLEGAMENTO CON BARBARA D’URSO PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SUL MALORE (DOMENICA LIVE, PUNTATA 26 MARZO 2017) - Al Bano è stato finalmente dimesso dall’ospedale dove era stato ricoverato a causa di un’ischemia che l’aveva colpito alcuni giorni fa. Della sua prima notte a casa ne parlerà Loredana Lecciso, la compagna del cantante e madre dei suoi ultimi due figli, in collegamento con Barbara D’Urso nella puntata di oggi di Domenica Live. La conduttrice del programma di Canale 5 ha infatti annunciato un collegamento con Cellino San Marco per gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Albano Carrisi. Il cantante è tornato nella sua tenuta a Brindisi dopo essere stato ricoverato al policlino di Bari e al Vito Fazzi di Lecce. Al Bano è stato dimesso ieri mattina e si troverebbe in buone condizioni, secondo quanto riporta l’Ansa: dovrà però continuare a casa la terapia prescritta dai medici del reparto di neurologia, che gli hanno anche imposto un periodo di riposo. Il malore è stato accusato da Carrisi domenica scorsa mentre stava rientrando in Puglia dopo un concerto nelle Marche. Per l’artista non si tratta del primo episodio preoccupante: nel dicembre scorso aveva avuto un problema cardiaco mentre si preparava per il concerto di Capodanno ed era stato necessario il ricovero.

