AMICHE IN ARENA/ Concerto, diretta: cantanti e brani, l’evento su Canale 5 (oggi, 26 marzo 2017)

Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi (Instagram)

AMICHE IN ARENA, DIRETTA CONCERTO: L’EVENTO ALL’ARENA DI VERONA, LE CANTANTI (OGGI, 26 MARZO 2017) - La splendida cornice dell’Arena scaligera ha ospitato un evento eccezionale lo scorso 19 settembre 2016: ora è arrivato il momento che la musica e gli incredibili talenti che hanno animato la serata sbarchino sul piccolo schermo. Stasera, domenica 26 marzo 2017, Canale 5 propone Amiche in Arena, il concerto organizzato per i 40 anni di carriera di Loredana Bertè, che ha visto sul palco sedici grandi artiste della musica italiana. Amiche in Arena è stata la data conclusiva del Tour “Amiche sì”, un evento tutto al femminile organizzato in sostegno alla lotta contro il femminicidio e alla violenza sulle donne: la direzione artistica è stata affidata a Fiorella Mannoia, che ha anche prodotto l’album della collega calabrese, “Amici non ne ho…ma amiche sì”. Sul palco dell’Arena di Verona si sono esibite Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Irene Grandi, Gianna Nannini, Paola Turci, Aida Cooper, Antonella Lo Coco, Nina Zilli, Irene Fornaciari, Patty Pravo, Noemi, Elisa, Elodie Di Patrizi e Bianca Atzei: tutti volti che ritroveremo in scena più tardi. Emozioni, musica, talento e solidarietà, un mix concentrato per una serata imperdibile.

AMICHE IN ARENA, DIRETTA CONCERTO: L’EVENTO ALL’ARENA DI VERONA, I BRANI (OGGI, 26 MARZO 2017) - Sono 32 in totale i brani portati in scena ad Amiche in Arena: la serata inizierà con “Il mare d’inverno”, brano di Loredana Bertè, che canterà al fianco di Fiorella Mannoia. Proprio la Mannoia è fresca di podio dall’ultimo Festival di Sanremo, dove ha partecipato con “Che sia benedetta”, classificandosi seconda. La scaletta dell’evento contiene duetti (e non solo) davvero incredibili, come quello di Emma Marrone ed Elisa con “L’anima vola”, Patty Pravo e Nina Zilli con “La bambola”, e Elisa e Alessandra Amoroso sulle note di “Comunque andare”. Loredana Bertè canterà al fianco di Gianna Nannini (“America”), Noemi (“Dedicato”), Patty Pravo (“Mi manchi”), Elodie (“Stiamo come stiamo”), Alessandra Amoroso (“Sei bellissima”), Irene Grandi (“Buongiorno anche a te”), Aida Cooper (“Ma quale musica leggera”) , Paola Turci (“Luna”) e diverse altre artiste, esibendosi poi anche da sola, verso la fine del concerto, sulle note di grandissimi successi come “È andata così”, “Ma il cielo è sempre più blu” e “Padre davvero”. Le sedici artiste che hanno preso parte ad Amiche in Arena si esibiranno anche in tre: Gianna Nannini, Emma Marrone e Irene Grandi canteranno “I maschi” e Loredana Bertè, Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso porteranno in scena la celebre “Almeno tu nell’Universo”. La serata si concluderà infine con tutte le cantanti sul palco veronese: “Amici non ne ho” e “Quello che le donne non dicono” chiuderanno lo show.

AMICHE IN ARENA, DIRETTA CONCERTO: L’EVENTO ALL’ARENA DI VERONA, IL DISCO (OGGI, 26 MARZO 2017) - In seguito all’evento di Amiche in Arena, che verrà proposto oggi da Canale 5, è stato prodotto anche un disco omonimo, che racchiude tutte le esibizioni dell’evento: è disponibile dallo scorso 11 novembre 2016 in due versioni. La prima è quella standard, con 2 Cd e il Dvd dell’evento registrato all’Arena di Verona due mesi prima. La seconda, invece, è la versione deluxe, che oltre ai Cd e al Dvd include anche un album ricco di fotografie. La magia, unita all’impegno e al talento, è pronta dunque ad incantare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset, per una serata tutta tinta di rosa. L’appuntamento è fissato alle 21.10.

