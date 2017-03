Alessia Macari e Oliver Kragl/ La ciociara rivela: "Mi tratta come una principessa" (Domenica Live)

Alessia Macari (Facebook)

ALESSIA MACARI E OLIVER KRAGL, "MI TRATTA COME UNA PRINCIPESSA" (DOMENICA LIVE, OGGI 26 MARZO 2017) - Alessia Macari, ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, ha parlato del suo rapporto con Oliver Kragl e di questa storia d'amore che oggi la rende felice. "È super bravo e questo per me è importante", ha detto la showgirl, che ha risposto alle domande della conduttrice svelando un legame molto profondo. Alessia Macari ha rivelato come ha avuto inizio la sua relazione con il calciatore, ammettendo di essere stata corteggiata da lui e di essersi tirata indietro in un primo momento: "Mi ha fatto tanta corte per questo mi piace tanto", ha detto la showgirl, che più di tutto, però, ha gradito il dietrofront di Kragli di fronte al suo iniziale rifiuto. Il motivo di questo distacco? Un fraintendimento: la showgirl, infatti, credeva che il calciatore fosse fidanzato. La celebre Ciociara di "Avanti un altro" si è lasciata andare solo quando ha capito che in realtà il calciatore era single, accettando la sua corte e lasciandosi travolgere dai sentimenti. "A me ha fatto impazzire per come mi tratta, come una principessa. Non sono abituata, ho avuto delle storie un po' così...", ha ammesso Alessia Macari, che ha apprezzato il comportamento del suo fidanzato già al secondo giorno di fidanzamento, quando lui, come un vero cavaliere, le ha chiesto di poter conoscere i suoi genitori. La showgirl, prima di chiudere questa pagina dedicata alla sua vita privata, ha svelato al pubblico di Canale 5 un'altra curiosità, precisando che lei e Oliver Kragl hanno scelto di parlare fra loro in italiano, nonostante entrambi conoscano molto bene la lingua inglese.

